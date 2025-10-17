ConnexionS'abonner
ALUBEL

Via Torricelli 8
42011 Bagnolo in Piano (RE)
Italie
Site web de la marque

Alubel est au premier plan pour l’étude et la réalisation de produits diversifiés et technologiquement innovants dans le domaine du bâtiment. Spécifiquement dans la production de systèmes de toiture et de bardage métalliques, idéale pour toute solution qu’elle soit civile, industrielle et agricole.
 
L’idée Alubel naît de l’expérience de Fibrotubi. Cette dernière est une société fondée en 1958. Elle a vécu un développement très fort ces dernières années. Alubel voit exactement le jour vers les années 1980.
 
Les stratégies de marché gagnante et la préparation professionnelle des dirigeants ont permis à Alubel de devenir une référence du marché. Elle offre des produits spécifiques qui rencontrent de vastes possibilités d’application ausi bien dans le neuf que dans la rénovation.

Par ailleurs, le siège des sociétés Alubel et Fibrotubi se trouve à Bagnolo in Piano près de Reggio Emilia dans le Nord de l’Italie. Son site s’expose sur une surface de 100.000 m2. Elle emploie plus de 200 personnes. Leurs produits ciblent en général les constructions industrielles, civiles ainsi que les ouvrages publics.
 
Le chiffre d’affaire de l’entreprise dépasse les 100 millions d’euro. Les produits sont distribués actuellement dans toute l’Europe ainsi que bien d’autres destinations. Elle a un taux d’exportation en forte expansion.
 
Alliant savoir-faire et design, Alubel travaille dans la réalisation :

  • Des tôles nervurées
  • Des panneaux isolés
  • Des panneaux cintrés
  • Des lignes coppo
  • Des toitures plates
  • Des bardages de façade
  • Des systèmes de réhabilitation
  • Des ferblanteries et accessoires
  • Des photovoltaïques
  • Des techniques d’application

Produits de la marque

TOLE NERVUREE

Tôles nervurées de bardage en aluminium brut ou prélaqué Les tôles nervurées Alubel en aluminium ne sont pas simplement des bardages mais des systèmes complets; chaque élément s’adapte aux exigences constructives,...

