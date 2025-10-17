ALUBEL
42011 Bagnolo in Piano (RE)
Italie
Alubel est au premier plan pour l’étude et la réalisation de produits diversifiés et technologiquement innovants dans le domaine du bâtiment. Spécifiquement dans la production de systèmes de toiture et de bardage métalliques, idéale pour toute solution qu’elle soit civile, industrielle et agricole.
L’idée Alubel naît de l’expérience de Fibrotubi. Cette dernière est une société fondée en 1958. Elle a vécu un développement très fort ces dernières années. Alubel voit exactement le jour vers les années 1980.
Les stratégies de marché gagnante et la préparation professionnelle des dirigeants ont permis à Alubel de devenir une référence du marché. Elle offre des produits spécifiques qui rencontrent de vastes possibilités d’application ausi bien dans le neuf que dans la rénovation.
Par ailleurs, le siège des sociétés Alubel et Fibrotubi se trouve à Bagnolo in Piano près de Reggio Emilia dans le Nord de l’Italie. Son site s’expose sur une surface de 100.000 m2. Elle emploie plus de 200 personnes. Leurs produits ciblent en général les constructions industrielles, civiles ainsi que les ouvrages publics.
Le chiffre d’affaire de l’entreprise dépasse les 100 millions d’euro. Les produits sont distribués actuellement dans toute l’Europe ainsi que bien d’autres destinations. Elle a un taux d’exportation en forte expansion.
Alliant savoir-faire et design, Alubel travaille dans la réalisation :
- Des tôles nervurées
- Des panneaux isolés
- Des panneaux cintrés
- Des lignes coppo
- Des toitures plates
- Des bardages de façade
- Des systèmes de réhabilitation
- Des ferblanteries et accessoires
- Des photovoltaïques
- Des techniques d’application
GAMME ISOCOPPO, tôle métallique
Tôle métallique emboutie en forme de tuile également disponible dans la version isolée. Fabriquée en aluminium ou acier prélaqué couleur rouge tuile ou rouge vieilli, finition mat. La gamme IsoCoppo dispose...
FIBRALL, système de sur-toiture
FIBRALL est un système de recouvrement pour tôles en fibrociment euro 177/51. Profilé idéal pour la réhabilitation et la requalification de toitures anciennes en béton...
SOTTOCOPPO, système métallique sous-tuile
Système métallique sous-tuile qui permet de franchir les limites de tous les systèmes de sous-couverture présents jusqu'à aujourd'hui sur le marché: l'utilisation des tuiles est encore fortement liée à...
GAMME ALUTECH, panneaux d'isolation
Panneaux sandwich avec isolation en polyuréthane expansé à haute densité pour la couverture et le bardage des bâtiments industriels et agricoles. Solution qui assure une longue durée, une excellente étanchéité...
SYSTEME 28 pour la toiture et le bardage métallique
Système complet pour la toiture et le bardage métallique, à la tôle nervurée Alubel 28 nous avons ajouté la tôle nervurée isolée Tek 28 et le panneau sandwich Tek 28 Piano, deux produits qui combinent...
RIBLOK, ancrage pour sur-toiture
Système pour réaliser une sur-toiture sur ancienne couverture fibrociment. Le nouveau élément d’ancrage Riblok permet de fixer une nouvelle toiture sur l’ancienne couverture sans nouveaux perçages. Riblok...
ALU-SKIN, clin aluminium
Clin aluminium pour revêtement de façade. Avec Alu-Skin aujourd’hui les architectes peuvent donner cours à leur créativité grâce à ses caractéristiques et ses finitions innovantes. Alu-Skin n’est pas simplement...
EASY WAND, panneau isolé
Panneau isolé complètement lisse créé par Alubel pour le revêtement des façades des bâtiments; la géométrie innovante de Easy Wand avec largeur 500 mm révolutionne le marché des panneaux de bardage. Points...
OND-ALL 33, profilé
Profil sinusoïdal pour le bardage de façades. Ond-All 33 est un système complet avec tous composants pour la plus grande liberté de réalisation, produit en aluminium pré laqué, extrêmement polyvalent....
TOLE NERVUREE
Tôles nervurées de bardage en aluminium brut ou prélaqué Les tôles nervurées Alubel en aluminium ne sont pas simplement des bardages mais des systèmes complets; chaque élément s’adapte aux exigences constructives,...