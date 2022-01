Le progrès technologique a connu une accélération fulgurante au cours des 30 dernières années. En même temps, les clients de nos jours ne se contentent plus de solutions standard.

ALUPLAST a accepté de relever ce défi : une prévision des tendances et courants et la volonté d'innover en permanence permettent à l'entreprise de rester flexible et prospère. Ce n'est pas pour rien que nous sommes connus comme leader en matière d'innovation dans le secteur.

Un mot d'ordre que nous voulons continuer à honorer à l'avenir également.

C'est ce qui explique l'excellente place qu'ALUPLAST occupe – même au-delà des frontières de l'Europe. Même à l'international nous faisons partie des leaders de systèmes de profilés en plastique.

En 30 ans, ALUPLAST est devenu un acteur mondial :

24 succursales de production et de vente à travers le monde garantissent à ALUPLAST un excellent positionnement sur le marché.

La société ALUPLAST fondée il y a 30 ans par Manfred J. Seitz est maintenant dirigée par ses fils Patrick Seitz et Dirk Seitz : ALUPLAST est ainsi la seule entreprise du secteur dirigée par son propriétaire et il y a peu de chance que cela change à terme !

La famille d'entrepreneurs Seitz, les collaborateurs engagés et motivés, un savoir-faire éprouvé depuis plus de 30 ans et des idées porteuses d'avenir créent au sein du groupe ALUPLAST une dynamique qui se fait ressentir dans tous ses domaines d'activité. « ALUPLAST est parfaitement armée pour relever les défis qui l'attendent. Ce sera avec plaisir que nous œuvrerons ensemble sur le chemin de l'avenir » (Dirk Seitz, CEO).

Le savoir-faire d’ALUPLAST :