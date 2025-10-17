Pour obtenir une information de la part de la marque « ARTIREC », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

ARTIREC : Parquets, Pierres Naturelles & Sols Souples depuis 1952.

Fondée en 1952 par Charles Aouate (1ère génération) avec au commencement un commerce de RECupération de chutes de cuir et daim pour la mode et l’ameublement ARTIsanal.

D’où le nom d’ARTIsans RECupérateurs : ARTIREC.

L’évolution de la société a suivi les demandes de la clientèle et des métiers et Albert (2ème génération) a étoffé la gamme avec les tissus muraux et la moquette. Il y a une vingtaine d’années le parquet a naturellement suivi.

C’est aussi Albert qui a fait toute la réputation d’ARTIREC : transparence, conseils, sélection rigoureuse des produits et assistance technique avec l’aide de son épouse Françoise aux commandes du service administratif.

ARTIREC profite aujourd’hui de la jeune garde avec Alexandre pour l’équipe de vente et Anthony (3ème génération) pour les achats.

Un lien fort avec les industriels français du secteur (parquet chêne massif, colles, plinthes, etc…) pour participer au développement de leurs nouveautés et l’international pour toujours répondre aux attentes et découvrir les tendances et les besoins de demain.

ARTIREC – Le choix sans l’embarras : C’est pouvoir comparer et choisir sur place des matériaux variés, venir avec l’idée de refaire votre salon en moquette de laine (toujours aussi indémodable) et repartir avec un parquet en chêne massif teinté dans notre atelier pour le même prix.

Avoir un carrelage imitation ardoise en tête et repartir avec de l’ardoise naturelle prête à poser.

ARTIREC – Quelque soit votre projet : Des réponses pour les Particuliers en recherche d’inspiration, les Architectes ou Décorateurs pour choisir ou présenter à ses clients tous les REVEtements de la maison et les Professionnels du bâtiment ayant besoin de produits sur stock et de prix affûtés sur toute notre gamme.

ARTIREC – La Confiance et la transparence : Vous voyez avant d’acheter, vous profitez de la TVA réduite spéciale rénovation avec nos équipes de pose, vous achetez responsable avec des produits certifiés (FSC ou PEFC) ou des produits de finitions ECOlabélisés adaptés à vos besoins.

Le conseil avant tout.

Le savoir-faire d' ARTIREC :