ARTIREC
75012 Paris
France
ARTIREC : Parquets, Pierres Naturelles & Sols Souples depuis 1952.
Fondée en 1952 par Charles Aouate (1ère génération) avec au commencement un commerce de RECupération de chutes de cuir et daim pour la mode et l’ameublement ARTIsanal.
D’où le nom d’ARTIsans RECupérateurs : ARTIREC.
L’évolution de la société a suivi les demandes de la clientèle et des métiers et Albert (2ème génération) a étoffé la gamme avec les tissus muraux et la moquette. Il y a une vingtaine d’années le parquet a naturellement suivi.
C’est aussi Albert qui a fait toute la réputation d’ARTIREC : transparence, conseils, sélection rigoureuse des produits et assistance technique avec l’aide de son épouse Françoise aux commandes du service administratif.
ARTIREC profite aujourd’hui de la jeune garde avec Alexandre pour l’équipe de vente et Anthony (3ème génération) pour les achats.
Un lien fort avec les industriels français du secteur (parquet chêne massif, colles, plinthes, etc…) pour participer au développement de leurs nouveautés et l’international pour toujours répondre aux attentes et découvrir les tendances et les besoins de demain.
ARTIREC – Le choix sans l’embarras : C’est pouvoir comparer et choisir sur place des matériaux variés, venir avec l’idée de refaire votre salon en moquette de laine (toujours aussi indémodable) et repartir avec un parquet en chêne massif teinté dans notre atelier pour le même prix.
Avoir un carrelage imitation ardoise en tête et repartir avec de l’ardoise naturelle prête à poser.
ARTIREC – Quelque soit votre projet : Des réponses pour les Particuliers en recherche d’inspiration, les Architectes ou Décorateurs pour choisir ou présenter à ses clients tous les REVEtements de la maison et les Professionnels du bâtiment ayant besoin de produits sur stock et de prix affûtés sur toute notre gamme.
ARTIREC – La Confiance et la transparence : Vous voyez avant d’acheter, vous profitez de la TVA réduite spéciale rénovation avec nos équipes de pose, vous achetez responsable avec des produits certifiés (FSC ou PEFC) ou des produits de finitions ECOlabélisés adaptés à vos besoins.
Le conseil avant tout.
Le savoir-faire d'ARTIREC:
- Isolation phonique
- Moquettes
- Plan de travail ardoise
- Sols plastiques
- Lots de parquets
- Fin de stock pierres naturelles
PARQUET CHENE MASSIF EUROPEEN
Certifié FSC “Planète Invisible”, fini en usine. Lames longues. Environ 50% de lames de + de 1400 mm. Huile invisible naturelle 3 passes, aspect bois brut, chanfrein GO2. Classement feu M3. 20x200x600...
ARDOISE NATURELLE GRANDES DIMENSIONS
Clivée manuellement, calibrée, prête à poser. Pour intérieur/ extérieur. Pose traditionnelle scellée au sol ou agrafée au mur. Quasiment la densité d’un granit. Prix en fonction des coloris,dimensions,...
REVETEMENTS DE SOLS 100% FIBRES NATURELLES
Sisal et cellulose, montés sur supports latex hévéa naturel. Matières écologiques, résistantes, faciles d’entretien, utilisables dans presque toutes les pièces de la maison, sauf pièces humides. Textures,...
TERRE CUITE NOIRE : Pierre naturelle d’un coloris exceptionnel
Sophistiquée, naturelle, sensuelle et innovante. Pour toutes sortes d’ambiances, sol sain et tendance. Fabrication artisanale, semi-manuelle, pièce par pièce, pas une dalle identique. Cuite à haute...
REVETEMENT DE SOL TEXTILE RESISTEX “ Design Architecte”
Floqué sur sous-couche PVC imperméable et imputrescible, +/- 75 millions de fibres au m2. Utilisation particuliers et professionnels. Lavable, raccord facile, antistatique, classement U3P3, feu M3,...
VERITABLE PIERRE CALCAIRE NATURELLE “Limestone Rosal”
Beige clair taillée directement dans la roche, travaillée en usine en dalle prête à poser comme un carrelage. Finition polie adoucie ou polie brillant. Différents coloris et dimensions notamment 10x...
PLANS DE TRAVAIL, MARCHES D’ESCALIER EN BOIS MASSIFS EUROPEENS OU EXOTIQUES
Cuisines, salles de bain, marches,mobilier. Plan de travail 3x65x290 cm, massif brut lamellé collé, poncé 2 faces grain 120 mm, huilage conseillé recto/verso, pour intérieur/extérieur, en Dabéma, Lotofa,...
PARQUET INDUSTRIEL EN BOIS MASSIFS EXOTIQUES SUR CHANT
Lamelles de 14x14x300 mm pré-asssemblées en plaquette de 14+14x210x300 mm qui double la résistance du bois. Spécial grand passage. Bois durs et très denses.Tatajuba +/- 795 kg/m3. Cumaru +/- 1070 kg/m3 Compatibles...
PARQUET MASSIF BRUT A BORDS DROITS, EN BOIS EXOTIQUES EXCEPTIONNELS
L’ Ipe, magnifique bois de la famille de l’Ebène verte, très dur, très haute densité classe I internationale. Convient aux pièces humides. Le Jatoba, bois très dur à texture dense, grain entrelacé. Grande...