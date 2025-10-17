BATIMIEU
68000 COLMAR
France
ISOLANT – LA OUATE DE CELLULOSE DOBRY-EKOVILLA®
La ouate de cellulose Dobry-Ekovilla® offre une excellente protection thermique et acoustique tout en régulant l’humidité. Ecologique, recyclable, elle permet de combler les fentes étroites.
SYSTEMES D’ETANCHEITE EAU-AIR - ISOCELL®
Les systèmes d’étanchéité Isocell® (pare-pluie, frein-vapeur…) permettent l’échange d’humidité de l’intérieur vers l’extérieur de votre habitat, garantissant un air sain et renouvelé.
ENDUITS NATURELS - CONLUTO® et ARTE CONSTRUCTO®
Les enduits à l’argile et à la chaux sont appréciés pour leurs propriétés thermiques, hygrométriques et acoustiques. Large palette de couleurs et de finitions pour un habitat sain.
LES PEINTURES NATURELLES – TERRE & DECO®
Idéales pour décorer murs, plafonds et boiseries en intérieur, ces peintures ont un excellent pouvoir opacifiant et la base blanche peut être mélangée avec des colorants ou des pigments naturels.
LES REVETEMENTS DE SOLS – ZIRO®
Liège, lino ou bois, coloré ou naturel, uni ou à motifs… choisissez le revêtement qui vous correspond. Robustes et résistants, ils se posent facilement et sans colle (système à clipser Uniclic®).
POUTRELLES – NORJOIST®
Les poutrelles Norjoist® se démarquent par leurs semelles en bois naturel aux cernes serrées et de forte densité. Elles offrent une excellente stabilité dimensionnelle. Longueur standard 12 m.
BARDAGE BOIS MASSIF COULEUR MAIBEC®
Le revêtement de bois massif MaibecC®, teint en usine, se distingue par :une bonne stabilité, même sous des conditions climatiques extrêmesune bonne isolation thermique et acoustiquesa légèreté qui facilite...
ISOLANT - LE CHANVRE FRANCAIS®
Excellent isolant thermique et surtout acoustique, Le Chanvre Français® dispose d’une forte perméabilité à la vapeur d’eau qui le rend particulièrement adapté aux constructions ouvertes à la diffusion....
PROTECTION DES BOIS – BÖHME®
Protéger vos bois tout en préservant durablement leurs teintes naturelles est désormais possible. Suncare® UV 900 protège le bois contre les effets indésirables engendrés par l’exposition aux UV du soleil....
ISOLANT – LA FIBRE DE BOIS GUTEX®
Les panneaux en fibre de bois Gutex® offrent une isolation à la fois thermique et phonique pour les murs (intérieurs et extérieurs), les sols et la toiture. Excellente capacité de déphasage.