CARRIERES YVOIR (SARL STONE)
35550 saint just
France
Pierres Naturelles Aménagement
Pierres naturelles pour la réalisation de dallages et aménagements paysagers : opus romain, opus incertum, pas japonais, pavés, galets, paillages, rocailles, monolythes, palis, murs, murets, bancs…Gamme...
Pierres Naturelles Murs
Pierres naturelles pour la réalisation de murs et murets intérieurs/extérieurs: barrettes, moellons, placages.Taille à façon de chaînes d’angles, piliers, cheminées, linteaux, faux linteaux, jambages,...