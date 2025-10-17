CASALI
47042 VILLALTA DI CESENATICO
France
Albero, Porte System Verre
Porte « System » avec poignée M1 en acier inox satiné.
Archea Dipinta, Porte battante Easy Frame Verre
Porte battante sur châssis « Easy Frame » avec paumelles Geo et poignée M1 en acier inox brillant.
White Transparent, Porte SystemZero Verre
Porte « SystemZero » avec poignée M1 en acier inox satiné.
Bi-Color Verticale , Porte SystemZero Verre
Porte « SystemZero » avec poignée M1 en acier inox satiné.
Aura Dipinta , Porte Battante Verre
Porte battante sur huisserie télescopique laquée FK Platine avec paumelles Geo et poignée M1 en acier inox satiné.
Graffio, Porte Coulissante Escamotable Verre
Porte coulissante escamotable avec huisserie laquée FK Platine et poignée M1 en acier inox satiné.
Black Transparent, Porte SystemZero Verre
Porte « SystemZero » avec poignée M1 en acier inox satiné.
Africa, Porte Battante Verre
Porte battante sur huisserie laquée FK Platine avec paumelles Geo et poignée Lyra en acier inox satiné.
Riflessi Color, Porte System Verre
Porte « System » avec poignée M1 en acier inox satiné.
Graffio, Porte Coulissante Escamotable Verre
Modèle transparent avec des lignes incisées et fond sablé. Porte simple coulissante escamotable en verre float trempé, fournie avec système de coulissement et deux grandes poignées en acier inox satiné...