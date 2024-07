CETIH MACHECOUL - Batiweb

CETIH (Compagnie des Équipements Techniques et Industriels pour l’Habitat) est une entreprise industrielle française indépendante, spécialisée dans les secteurs de l’enveloppe de l’habitat et de la rénovation énergétique.

Riche d’un savoir-faire de plus de 45 ans et de l’expertise de ses 1300 collaborateurs, le groupe commercialise sous les marques Bel’M,Zilten, SWAO, CID, SYSTOVI, Neovivo, KOOV et Koobble plusieurs gammes de portes d’entrée, fenêtres, solutions solaires, ventilation et isolation.

Ces solutions innovantes, éco-conçues et accessibles sont fabriquées au sein de 7 usines spécialisées et distribuées en multi-canal.

CETIH favorise l’innovation pour mettre au service de ses clients des produits performants, esthétiques et responsables.

Engagé pour une entreprise et un habitat harmonieux, durable et tourné vers l’Humain, CETIH aspire à un développement rentable et pérenne, respectueux des parties prenantes et fondé sur de forts engagements RSE.

L’entreprise est un organisme vivant et, en tant que tel, elle a besoin d’interactions, d’ouverture sur le monde.

Faire la promotion de la RSE, nous impliquer dans les décisions qui orientent l’avenir de nos jeunes et de nos régions, c’est faire preuve de notre utilité sociétale et cela va encore au-delà de notre mission de fabriquer des produits pour un habitat harmonieux, durable et tourné vers l’humain.

Cette vision inspirante ne s’oppose en rien au côté lucratif d’une entreprise industrielle pérenne. Mais l’on sait aujourd’hui qu’un modèle économique basé sur le “toujours plus”, au détriment du “toujours mieux”, a ses limites : cela génère du gaspillage, des dépenses d’énergie, une perte de sens.

Le savoir-faire de CETIH :