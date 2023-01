Le groupe Cetih acquiert Novatech Europe

Spécialiste des portes d’entrée, fenêtres, solutions solaires, ventilations et isolations, le groupe Cetih dont le siège est à Machecoul, en Loire-Atlantique, fait l’acquisition du fabricant de panneaux de portes d’entrée Novatech.

La compagnie des équipements techniques et industriels pour l’habitat (Cetih) et Novatech Canada, fabricant de panneaux de portes d'entrée, partagent dès 1993 des ambitions communes autour du développement de gammes acier en France, notamment sur le marché du neuf.

Quelques années plus tard, en 2010, les deux entités créent Novatech Europe, avec une structure commune basée à Roanne (42), à côté du site de Cetih déjà existant et spécialisé en porte d’entrée Acier. L’objectif : répondre à la demande sur la rénovation et proposer des produits sur-mesure.

Aujourd’hui, Novatech Europe s’impose comme un acteur majeur de l'ouvrant monobloc acier pour portes d’entrée.

Un partenariat qui évolue

Ce partenariat de longue durée évolue désormais puisque Novatech Europe et ses 50 collaborateurs intègrent à 100 % le groupe Cetih, avec une volonté de fabriquer une très grande partie des panneaux en France.

« Sur le marché français, cette nouvelle organisation s’inscrira dans la continuité pour l’ensemble des clients tout en permettant d’améliorer la qualité de service », note Cetih, qui indique par ailleurs que la collaboration avec Novatech Canada se poursuivra.

À ce jour, Cetih emploie 1 500 collaborateurs, compte huit sites en France et affiche un chiffre d’affaires de 280 millions d'euros.

Marie Gérald

Photo de Une : Site de Novatech Europe à Roanne © CETIH