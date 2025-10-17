DUPONT DE NEMOURS Luxembourg - Plantex
2984 LUXEMBOURG
France
Une nature maîtrisée encore plus belle
L’aménagement des espaces verts, qu’ils soient urbains, péri-urbains, résidentiels ou ruraux est un enjeu important sur le plan économique et esthétique. Maîtriser la nature, en respectant sa biodiversité,...
La couronne d’arrosage DuPont™ Plantex® Reserv'O
La couronne d’arrosage DuPont™ Plantex® Reserv'O en PEHD, assemblée à l’aide de connecteurs vissés, se place autour de l’arbre. La fixation classique pieu-vis peut être remplacée par une ancre de sol pour...
DuPont™ Plantex® RaciGuide
DuPont™ Plantex® RaciGuide est constitué de panneaux solides en PEHD de 2 mm, qui intègrent un système de guidage rainuré permettant d’entraîner les racines en profondeur et de s’étendre sous les panneaux....
DuPont™ Plantex® root protector
DuPont lance DuPont™ Plantex® root protector, la plus performante des barrières anti-racines perméables du marché. Idéale pour les applications horizontales telles que pistes cyclables, chemins forestiers...
DuPont™ Plantex® Premium (nappe anti-mauvaises herbes)
Nappe anti-mauvaises herbes non tissée. Dépourvue de produits chimiques, perméable à l’air, à l’eau et aux nutriments. Garantie des plantes plus saines et maintien les mauvaises herbes sous terre.
DuPont™ Plantex® Gold (nappe de paillage)
Nappe de paillage non tissée bicolore. Dépourvue de produits chimiques, perméable à l’air, à l’eau et aux nutriments. Garantie des plantes plus saines et maintien les mauvaises herbes sous terre.
DuPont™ Plantex® RaciBloc (barrière anti-racines)
Structure non tissée enduite, à base de Xavan®. Empêche la croissance invasive de racines de plantes agressives. Idéal pour la protection des canalisations, systèmes de drainage souterrain et d’évacuation...
DuPont™ Plantex® CocoMat (nappe de paillage pour talus)
Paillage alliant l’esthétique des fibres de coco (solidement fixées) à les atouts techniques de la nappe anti-mauvaises herbes Plantex®. Solution Idéale pour les talus ou les surfaces à fort dénivelé.
DuPont™ Plantex® Geoproma® (géotextile de stabilisation, séparation et filtration)
100% polypropylène thermolié, imputrescible. Stabilise le sol et améliore la portance pour la mise en place d’un dallage, pour entrées de garages, chemins d’accès, tranchées drainantes, terrasses. Permet...
DuPont™ Plantex® : une alternative « zéro phyto » pour un aménagement paysager durable
L’utilisation des produits phytosanitaires dans les espaces verts est de plus en plus réglementée. Dans le cadre de la loi Labbé, ils seront prochainement totalement interdits. La gamme de nappes anti-mauvaises...