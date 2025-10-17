Pour obtenir une information de la part de la marque « DURMI », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Nous sommes de vrais spécialistes dans la fabrication de lames orientables, fixe continue.

Industrias DURMI, S.A. est une entreprise dédiée à protection solaire, sécurité et épargne énergétique pour bâtiments et logement.

Nous fabriquons et concevons des systèmes d’ouverture et de fermeture, avec des lames orientables, fixe continue adaptables à tout type de projet de l’architecte.

PARTICULIER

Quel que soit le besoin que votre maison puisse avoir, DURMI, S. A. Nous sommes fabricants et nous avons la solution. Aussi grâce à notre réseau officiel Points de service DURMI nous pouvons offrir un service n’importe où en Espagne.

ARCHITECTE

Êtes-vous vous-même architecte et voulez-vous nous raconter votre projet? Chez DURMI nous allons encore plus loin, nous aidons à choisir et à concevoir la meilleure structure pour vos besoins architectoniques.

INDUSTRIELS

Parce que nous savons ce dont un industriel a besoin, DURMI, propose un service permanent d’assistance technique téléphonique. Cependant, tous nos produits sont simples à assembler. Parce que nous pensons aussi à vous.

Le savoir-faire de DURM I :