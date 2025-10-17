ConnexionS'abonner
DURMI

C/ Bages, esquina Ronda Ibérica
08812 Sant Pere de Ribes
Espagne
Nous sommes de vrais spécialistes dans la fabrication de lames orientables, fixe continue.

Industrias DURMI, S.A. est une entreprise dédiée à protection solaire, sécurité et épargne énergétique pour bâtiments et logement.

Nous fabriquons et concevons des systèmes d’ouverture et de fermeture, avec des lames orientables, fixe continue adaptables à tout type de projet de l’architecte.

PARTICULIER
Quel que soit le besoin que votre maison puisse avoir, DURMI, S. A. Nous sommes fabricants et nous avons la solution. Aussi grâce à notre réseau officiel Points de service DURMI nous pouvons offrir un service n’importe où en Espagne. 

ARCHITECTE
Êtes-vous vous-même architecte et voulez-vous nous raconter votre projet? Chez DURMI nous allons encore plus loin, nous aidons à choisir et à concevoir la meilleure structure pour vos besoins architectoniques. 

INDUSTRIELS
Parce que nous savons ce dont un industriel a besoin, DURMI, propose un service permanent d’assistance technique téléphonique. Cependant, tous nos produits sont simples à assembler. Parce que nous pensons aussi à vous. 

Le savoir-faire de DURMI :

  • DUTEC – Lames orientables réglables
  • DUFIX – Lames fixes
  • DULINE – Lames filantes pour couvrir complètement la façade
  • SINGULIER – Des projets spéciaux avec des lamas
  • DUPANEL –  Panneau tôle Opaque – Perforée – Deployée
     

Jalousie panneau tôle

Ce modèle est un nouveau concept de produit d'Industries Durmi, effectué avec des panneaux de plaque d'aluminium perforée ou étirée. Ce type de matériel est très innovateur dans esthétique et dans applications....

Mallorquinas

En Durmi nous avons développé ce qui est mallorquina traditionnelle, en l'adaptant à ce qui est esthétique actuelle. Il est un des systèmes les plus habituels dans le monde de l'architecture puisqu'il...

Jalousies Fixes

Ce modèle est un de ceux plus universels d'Industries Durmi. Les possibilités d'application et les résultats esthétiques sont très divers. Nous pouvons choisir la distance entre les lamas. De cette manière...

