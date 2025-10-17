DURMI
08812 Sant Pere de Ribes
Espagne
Nous sommes de vrais spécialistes dans la fabrication de lames orientables, fixe continue.
Industrias DURMI, S.A. est une entreprise dédiée à protection solaire, sécurité et épargne énergétique pour bâtiments et logement.
Nous fabriquons et concevons des systèmes d’ouverture et de fermeture, avec des lames orientables, fixe continue adaptables à tout type de projet de l’architecte.
PARTICULIER
Quel que soit le besoin que votre maison puisse avoir, DURMI, S. A. Nous sommes fabricants et nous avons la solution. Aussi grâce à notre réseau officiel Points de service DURMI nous pouvons offrir un service n’importe où en Espagne.
ARCHITECTE
Êtes-vous vous-même architecte et voulez-vous nous raconter votre projet? Chez DURMI nous allons encore plus loin, nous aidons à choisir et à concevoir la meilleure structure pour vos besoins architectoniques.
INDUSTRIELS
Parce que nous savons ce dont un industriel a besoin, DURMI, propose un service permanent d’assistance technique téléphonique. Cependant, tous nos produits sont simples à assembler. Parce que nous pensons aussi à vous.
Le savoir-faire de DURMI :
- DUTEC – Lames orientables réglables
- DUFIX – Lames fixes
- DULINE – Lames filantes pour couvrir complètement la façade
- SINGULIER – Des projets spéciaux avec des lamas
- DUPANEL – Panneau tôle Opaque – Perforée – Deployée
Les pergolas bioclimatiques : catalogue 2018
Un nouvel espace extérieur de grand confort. La pergola bioclimatique Durmi a été spécialement conçue pour profiter de la terrasse ou jardin tous les jours de l'année. Durmi donne une grande importance...
LAME ORIENTABLE DUTEC 145s
Ce bâtiment présente les dimensions les plus habituelles en jalousie. La DUTEC 145s représente une bonne solution pour les architectes, combinant parfaitement son usage industriel et privé. La lame...
Jalousie panneau tôle
Ce modèle est un nouveau concept de produit d'Industries Durmi, effectué avec des panneaux de plaque d'aluminium perforée ou étirée. Ce type de matériel est très innovateur dans esthétique et dans applications....
Jalousies Orientables
En Durmi nous concevons la jalousie de lama orientable comme un grand élément graduation et protection solaire. Étant donné ce qui est esthétique et élégance de ce produit, ce il est un des systèmes les...
Mallorquinas
En Durmi nous avons développé ce qui est mallorquina traditionnelle, en l'adaptant à ce qui est esthétique actuelle. Il est un des systèmes les plus habituels dans le monde de l'architecture puisqu'il...
Jalousies Fixes
Ce modèle est un de ceux plus universels d'Industries Durmi. Les possibilités d'application et les résultats esthétiques sont très divers. Nous pouvons choisir la distance entre les lamas. De cette manière...
Separation de Terrasse
Dans des Industries Durmi nous avons créé les séparateurs de logements dans deux versions : ce qui est compacte avec des lamas d' aluminium thermique et de celle qui permet un certain degré de ventilation...
Protecteur Solaire
En Durmi nous concevons les éléments de protection solaire comme pièces de grande valeur esthétique. Sa fonction principale, est couverte dans chaque cas selon les différents modèles de cette gamme.
ECO2 lame éco-efficiente pour la protection solaire de bâtiments et logements
Il s'agit d'un produit de grande valeur éco-efficiente, stable, non dégradable, 100% recyclé et recyclable. La lame ECO2 est une lame fixe formée par des listons en P.U.R de 40x40mm qui conserve ses...
Nouvelle pergola bioclimatique munie de détecteurs de pluie, vent et température
Profitez de l’extérieur tout le long de l’année avec la nouvelle pergola bioclimatique Durmi munie de détecteurs de pluie, vent et température. Tirez...