Depuis plus de 30 ans, Pliage Service est spécialisée en tôlerie, avec une activité de pliage à façon sur tous métaux en feuille avec un stock permanent en aluminium, acier, inox, zinc…

La flexibilité de Pliage Service permet une grande réactivité pour ainsi offrir un service rapide et efficace.

Soucieux d’apporter toujours « plus » à ses clients, l’entreprise décide en 2014 d’innover en créant le premier site d'achat de pliages et tôles planes par internet : www.e-pliage.fr.

Le site s’impose comme un réel partenaire autant pour les professionnels que les particuliers, dans tous les domaines d’activités.

« C’est un nouveau service en ligne pour faciliter vos démarches ! ».

En quelques clics, sélectionnez la matière souhaitée, dessinez, commandez et faites-vous livrer partout en France !

En effet, le site internet E-pliage apporte les informations essentielles et complémentaires sur les produits et services qu’ils proposent.

Diverses fonctionnalités sont à votre disposition : conseils, instructions, aides vidéos, avis clients, catalogue tôle, gestion devis/commandes, prix immédiat, suivi compte client... et l’outil de prédilection de leur site est notamment le privilège de pouvoir concevoir sa pièce sur mesure en ligne !

Compétitif au niveau des prix, en créant un compte client sur le site, des avantages et remises seront effectués automatiquement, c'est un véritable gain de temps.

Rendez-vous directement sur notre site : www.e-pliage.fr !