FUNKE FRANCE

Caniveau filtrant D-Rainclean
Caniveau composé d’éléments en PP perforés au fond et rempli d’un substrat qui permet un traitement efficace par infiltration sur place des eaux pluviales. (90 à 99% de rétention des métaux lourds – rejet...
Caniveau D-Rainclean
Système de traitement efficace sur place des eaux pluviales (90 à 99% de rétention des métaux lourds et rejet en hydrocarbures inférieur à 0.13 mg/l). Le caniveau récupère les eaux de ruissellement qui...
Dalle gazon GOLPLA
La dalle gazon Golpla est la solution aux problèmes des espaces verts roulés ou piétinés. Elle protège le gazon et le sol tout en facilitant l’écoulement des eaux de pluie. Fabriquée en plastique recyclé...