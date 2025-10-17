ConnexionS'abonner
GB ENVIRONNEMENT

4 RUE DE L ATOME
67800 BISCHHEIM
France
GB environnement: spécialiste de la vente en gros, nous commercialisons toute une gamme de produits déstinées au transport et stockage; tels que brouettes, big bags (grvs), benne amovible, conteneur de stockage.

BROUETTE

développé pour faciliter le transport et le stockage, GB environnement propose une large gamme de brouettes permettant une flexibilité et diverses possibilités, aussi bien aux grossistes...

BENNE

de 8 à 40m3, toutes les bennes respectent les conformités et les lois en vigueur et avec rigueur pour les normes d'utilisation française. Réalisation de bennes de tous types, stockage, transport, tri des...

BIG BAG

à partir d'une tonne, pouvant aller jusqu'à deux tonnes. Les Big Bags sont des conteneurs souples de grande capacité en toile tissée et munis de sangles. Grand Récipient pour Vrac Souple (GRVS) utilisé...

Bungalow bureau

6m de long, 2431 de larg., 2591 de haut. Idéale pour bureau, réfectoire, vestiaire pour vos chantiers et bureaux avec un aménagement complet et aux normes. Conteneur de stockage de 6m à 32m3 pour vos...

