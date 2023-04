GEGGUS France SARL

Créée il y a plus de 70 ans, la société GEGGUS GmbH s'est spécialisée dans la fabrication de tapis d'entrée Grand Trafic à structure profilé aluminium (gamme TOP CLEAN) et fabrique aujourd'hui une gamme complète, tant pour l'intérieur que pour l'extérieur, avec un large choix de finitions (Reps, Caoutchouc, Brosses, Grattoir), de coloris, d'accessoires, en hauteur 10/17/22/27 et 42 mm, et fabriqués sur mesure (découpes et finitions spéciales des cadres et tapis).

GEGGUS GmbH propose également des caillebotis caoutchouc (Karo As, Domino), des tapis brosses aiguilleté (Master) et des tapis brosses Reps (Enter).

La forte réputation de la société repose avant tout sur la qualité régulière du produit et la recherche constante de la satisfaction du client : excellent rapport qualité/prix, fabrication sur mesure, délais de fabrication courts, respect des délais.

Le savoir-faire de GEGGUS :

TAPIS D’ENTRÉE

Les bruits d'impact

Profilés aluminium

Caillebotis caoutchouc

Tapis surface aiguilleté

Finition Reps

Cadre

Accessoires

TAPIS POUR POSTE DE TRAVAIL

Caillebotis bois de sécurité

Tapis de confort en caoutchouc

Tapis pour postes de travail polyurethane

Tapis universels

SERVICE