GERGONNE
01117 OYONNAX CEDEX
France
GERGONNE, fabricant et transformateur de rubans adhésifs techniques.
FABRICANT DE RUBANS ADHÉSIFS INDUSTRIELS TECHNIQUES
Depuis 1962, GERGONNE fabrique et transforme des rubans adhésifs industriels techniques (adhésifs simple face ou double face industriels, mousses adhésives etc.).
En tant que fabricant et fournisseur de rubans adhésifs industriels reconnu, nous nous appuyons sur deux axes majeurs pour trouver des solutions adhésives techniques adaptées aux besoins complexes de nos clients :
- le dynamisme et la compétence de nos équipes
- nos moyens de production, qui sont parmi les plus modernes et performants en Europe
GERGONNE propose son expertise dans les domaines suivants :
- Formulation des masses adhésives (acrylique émulsion, acrylique solvant, silicone, caoutchouc naturel ou synthétique) : 400m² de laboratoire et 7 ingénieurs/techniciens pour assurer le développement de nos produits (standards et spécifiques clients)
- Enduction : 4 lignes d’enduction de dernière génération pour garantir une qualité produit optimale dans une largeur pouvant aller jusqu’à 2100mm
- Découpe en laize : découpe au déroulé à partir de 5mm de largeur, tronçonnage
- Trancannage (spools)
DÉCOUPE D'ADHÉSIFS TECHNIQUES
Depuis 1962, GERGONNE s'est imposé comme le spécialiste de la découpe d'adhésifs techniques et de matériaux techniques souples (mousses, caoutchoucs, textiles, films, feutrines etc.). Le contre-collage et la découpe de ces matières constituent notre cœur de métier et notre passion.
Nous maitrisons différents types de découpe : découpe rotative, découpe à plat (découpe à l'emporte pièce), découpe de blocs etc.
Chaque jour est une occasion de nous remettre en question et de tout mettre en œuvre pour apporter la bonne solution technique aux défis toujours plus complexes de nos clients.
Transformateur mais aussi fabricant de rubans adhésifs techniques, cette double compétence nous permet de proposer une expertise unique à nos clients.
Partenaire global, GERGONNE possède 6 unités de production en France, Espagne, Mexique, Slovaquie, Chine et Maroc ainsi qu'un bureau commercial en Pologne. Nous servons 5 grands marchés : l'automobile, l'électronique, l'industrie, le médical et le bâtiment.
Le savoir-faire de GERGONNE:
- GERGOTAPE : Adhésifs industriels techniques
- GERGOSIL : Systèmes adhésifs silicone
- GERGOSIGN : Adhésifs de marquage au sol
- ADHECARE : Solutions adhésives pour applications médicales
- GERGOPROTEC : Adhésifs de protection
- OLINXO : Adhésifs de montage pour la flexographie
- GERGOVENT : Membranes imper-respirantes
- GERGOTIM : Interfaces thermiques
Ruban adhésif pour recouvrement de membrane : Draum-BAND
Draum-BAND est une bande adhésive simple face pour le recouvrement de vos membranes pare vapeur et pour les joints de panneaux de contreventement en intérieur. C'est une bande adhésive simple face...
Adhésif pour recouvrement des trous d’insufflation : Draum-PATCH
Draum-PATCH est une bande adhésive simple face pour recouvrir les trous liés à l'insufflation de matières isolantes sur vos membranes pare vapeur. Draum-PATCH est aussi utilisable pour sur vos panneaux...
Ruban adhésif double face de montage : Draum-DUO
Draum-DUO est idéal pour monter des membranes pare vapeur sur des surfaces dures telles que les montants en bois ou les rails métalliques. Son principal atout, comparé aux produits de substitution, est...
Masse collante pour raccord sur béton : Draum-COL
Draum-COL convient parfaitement pour raccorder durablement, à l'intérieur, les membranes frein vapeur à des supports maçonnés. Grâce à sa forte adhésion, une latte de serrage est superflue. De plus, la...
Frein Vapeur pour l’étanchéité à l’air : Draum-VAP SD5
Draum-VAP SD5 est une membrane frein vapeur (ou membrane pare vapeur), idéale pour réaliser l'étanchéité à l'air de vos constructions. Possibilité de l'utiliser en intérieur comme en extérieur, Draum-VAP...
Pare vapeur pour l’étanchéité à l’air : Draum-VAP SD18
Draum-VAP SD18 est une membrane pare vapeur (ou membrane frein vapeur), idéale pour réaliser l'étanchéité à l'air de vos chantiers. Notre pare vapeur s'utilise en application intérieure ou extérieure (murs...
Ruban adhésif simple face flexible : Draum-FLEX 60
Draum-FLEX 60 est une bande adhésive simple face souple pour jointer durablement à l'air les membranes pare vapeur autour des traversées rondes. Son support flexible permet de couvrir les formes des tuyaux...
Ruban adhésif simple face flexible : Draum-FLEX 95/145
Draum-FLEX 95/145 est une bande adhésive simple face large pour raccorder durablement à l'intérieur de votre chantier le pied du mur à la dalle de béton. Afin de vous faciliter la pose de Draum-FLEX...
Adhésif pour raccordement de membrane pare pluie : Draum-EXT 60
Draum-EXT 60 est une bande adhésive simple face pour le recouvrement des membranes pare pluie et coupe vent ainsi que pour les joints de panneaux de contreventement côté extérieur, pour réaliser votre...
Adhésif raccordement en pied de mur extérieur : Draum-EXT 95/145
Bande adhésive simple face large pour raccorder durablement à l’extérieur (étanchéité au vent) de la construction le pied du mur à la dalle béton, ainsi que les panneaux fibre bois en toiture à l’aide...