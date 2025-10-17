Pour obtenir une information de la part de la marque « GERGONNE », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

GERGONNE, fabricant et transformateur de rubans adhésifs techniques.

FABRICANT DE RUBANS ADHÉSIFS INDUSTRIELS TECHNIQUES

Depuis 1962, GERGONNE fabrique et transforme des rubans adhésifs industriels techniques (adhésifs simple face ou double face industriels, mousses adhésives etc.).

En tant que fabricant et fournisseur de rubans adhésifs industriels reconnu, nous nous appuyons sur deux axes majeurs pour trouver des solutions adhésives techniques adaptées aux besoins complexes de nos clients :

le dynamisme et la compétence de nos équipes

nos moyens de production, qui sont parmi les plus modernes et performants en Europe

GERGONNE propose son expertise dans les domaines suivants :

Formulation des masses adhésives (acrylique émulsion, acrylique solvant, silicone, caoutchouc naturel ou synthétique) : 400m² de laboratoire et 7 ingénieurs/techniciens pour assurer le développement de nos produits (standards et spécifiques clients)

Enduction : 4 lignes d’enduction de dernière génération pour garantir une qualité produit opti­male dans une largeur pouvant aller jusqu’à 2100mm

Découpe en laize : découpe au déroulé à par­tir de 5mm de largeur, tronçonnage

Trancannage (spools)



DÉCOUPE D'ADHÉSIFS TECHNIQUES

Depuis 1962, GERGONNE s'est imposé comme le spécialiste de la découpe d'adhésifs techniques et de matériaux techniques souples (mousses, caoutchoucs, textiles, films, feutrines etc.). Le contre-collage et la découpe de ces matières constituent notre cœur de métier et notre passion.

Nous maitrisons différents types de découpe : découpe rotative, découpe à plat (découpe à l'emporte pièce), découpe de blocs etc.

Chaque jour est une occasion de nous remettre en question et de tout mettre en œuvre pour apporter la bonne solution technique aux défis toujours plus complexes de nos clients.

Transformateur mais aussi fabricant de rubans adhésifs techniques, cette double compétence nous permet de proposer une expertise unique à nos clients.

Partenaire global, GERGONNE possède 6 unités de production en France, Espagne, Mexique, Slovaquie, Chine et Maroc ainsi qu'un bureau commercial en Pologne. Nous servons 5 grands marchés : l'automobile, l'électronique, l'industrie, le médical et le bâtiment.

Le savoir-faire de GERGONNE :