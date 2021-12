Le compte à rebours est lancé…Venez nous rencontrer au Swissbau Bâle du 18 au 21 janvier 2022

Swissbau est l'un des plus grands salons de la construction en Europe et est le lieu de rencontre central de l'industrie de la construction en Suisse tous les deux ans. Nous nous réjouissons de votre visite au stand A40 dans la halle 1.0 !

C'est avec plaisir que nous vous présenterons diverses innovations en matière de portes et de portails à Bâle :



Le nouveau système d‘entraînement pour les grandes portes coulissantes, nos nouvelles portes en spirale et les portes rapides auto réparatrices vous ouvrent de nouvelles possibilités.

Avec «Gilgen Connect», nos portes sont désormais en ligne et se connectent à internet.

Les portes coulissantes certifiées résistantes aux balles et aux effractions, protègent les personnes et les zones internes des bâtiments.

Venez nous rendre visite au stand A40 dans la halle 1.0.

Nous nous réjouissons de votre venue !

