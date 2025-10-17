Spécialiste dans la fermeture en verre sur mesure, GLASS SYSTEMS distribue ses produits auprès de professionnels de la menuiserie aluminium, storistes, vérandalistes, miroitiers, …



À ce jour, nous comptons près de 800 collaborateurs de la France entière qui nous sont fidèles et nous font confiance.



Nous répondons à vos besoins afin de donner vie à vos projets d’aménagement et de supprimer définitivement la frontière entre votre espace intérieur et extérieur.



GLASS SYSTEMS se place en tant que leader sur le marché français de la commercialisation de fermetures en verre. Les produits que nous proposons sont présents dans près de 30 pays différents et nous sommes le distributeur exclusif en France. Cette exclusivité nous pousse à toujours être en avance et à la hauteur.



Le savoir-faire de GLASS SYSTEMS :



Nous distribuons le rideau de verre, le paravent télescopique, le coulissant panoramique, la cloison panoramique, le garde-corps en verre, la pergola bioclimatique, la pergola à toiture autoportante fixe et des accessoires comme la moustiquaire plissée, le chauffage extérieur, la protection solaire ou encore le store zip.



Nous avons également crée une gamme de vitrages de protection en réponse à la crise sanitaire liée au Covid-19.



Nos fermetures peuvent s’adapter à des configurations différentes, que ce soit pour un balcon avec des angles, une terrasse, une véranda, une loggia, un jardin d’hiver, un commerce ou encore à l’intérieur d’une maison ou d’une entreprise nos créations sur mesure offrent un espace panoramique à vos lieux de vie.