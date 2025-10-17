GPH‐MOBILITE
95250 BEAUCHAMP
France
GPH Mobilité est spécialisé sur l’installation sur mesure de plate-forme élévatrice pour handicapé dans les Musées, les Banques, les bâtiments publics…
« Tournée vers l’avenir » tel est le crédo de la société GPH MOBILITE, parce que nous savons que le succès appartient à ceux qui savent anticiper les besoins des clients.
- ARITCO
- GARAVENTA
- POLLOCK
- PVE
- Ascenseur privatif
- Plateforme Monte escalier
- Plateforme élévatrice combinée
- Plateforme élévatrice fermée
- Plateforme élévatrice ouverte
GPH‐Mobilité propose pas moins de six plateformes ouvertes, selon les dénivelés, les environnements, les contraintes architecturales, Nous avons toujours une solution à vous...
Plateforme élévatrice fermée
Pour les lieux publics, soumis aux réglementations, les plateformes fermées de GPH‐Mobilité, répondent parfaitement aux exigences de la norme européenne EN 81‐41. Nos plateformes peuvent être installées...
Plateforme élévatrice combinée
Nos clients et plus particulièrement les architectes sont très attachés à l'esthétique et la discrétion des produits à mettre en œuvre, ici GPH‐Mobilité, vous propose pour les dénivelés inférieurs à 50...
Plateforme Monte escalier
Parfois, la mise en oeuvre d'une plateforme verticale n'est pas possible. C'est dans ces cas que la plateforme monte escaliers trouve toute sa place. Grâce à la grande flexibilité et au système auto...
Ascenseur privatif
Véritable ascenseur privatif, avec ou sans cabine, GPH-MOBILITE vous offre différentes solutions techniques, esthétiques. Ces appareils au design haut de gamme valoriseront vos...
