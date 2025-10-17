GRANDFORM
75002 PARIS 2
France
Baignoire de balnéothérapie Romanza
Son intérieur ergonomique vous offrira les moments de détente inoubliables. Cette baignoire est disponible dans 7 dimensions (160 x 90 cm, 170 x 70 cm, 170 x 75 cm, 180 x 80 cm, 180 x 90 cm, 190 x 90...
Baignoire de balnéothérapie Boléro
Cette baignoire d’angle spacieuse vous offrira une immersion optimale. Son bec cascade créera une ambiance zen et apaisante qui transformera votre séance balnéo en un moment exquis de détente. La baignoire...
Baignoire de balnéothérapie Milonga
Cette baignoire asymétrique vous permettra d’optimiser l’espace de votre salle de bains tout en gardant le confort d’une baignoire rectangulaire. Vous apprécierez particulièrement le design original de...
Spa Garda
Idéal pour les petits espaces, ce spa 3 places (1 place assise et 2 places allongées) offre les massages de qualité. Le spot chromo créera une ambiance de votre choix : festive...