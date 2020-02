Groupe MILLET Industrie

Le Groupe Millet, fabricant de menuiseries sur-mesure depuis 1946, s'est lancé le défi de créer une fenêtre dans sa plus siMple expression avec pour objectif de la rendre INVISIBLE, FINE et SOLIDE. Imaginée et conçue sur un concept unique et minimaliste : moins c’est plus. Il consiste à supprimer le superflu pour aller à l’essentiel et créer une esthétique épurée.