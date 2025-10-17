INOHA
75009 PARIS
France
INOHA est l’organisation professionnelle des industriels du Bricolage, du Jardinage et de l’Aménagement du Logement.
INOHA a été créée dès l’apparition de la grande distribution du bricolage, notamment pour aider les fabricants à comprendre ce nouveau marché et s’y déployer.
L’association s’est ensuite développée en fonction de la filière. L’activité « jardinage » est ainsi ajoutée en 1986.
Puis le mot « industries » est remplacé par « industriels », et le secteur « activités manuelles de loisirs » par « aménagement du logement », en 2004.
Elle a pour mission :
- d'aider ses membres à développer leur activité en France et à l'étranger
- d'étudier tous les problèmes d'intérêt général intéressant les professionnels intervenant dans l'aménagement, l'entretien, la rénovation et/ou l'équipement de l'habitat et de ses extérieurs et de toutes activités connexes
- d’assurer la défense des intérêts collectifs de ses membres
- de susciter et soutenir toutes initiatives permettant de promouvoir l'aménagement, l'entretien, la rénovation et/ou l'équipement de l'habitat et de ses extérieurs
- d'organiser ou de participer à des manifestations et des événements permettant la promotion d'activités de ses membres
INOHA facilite l’échange d’expérience et la collaboration entre ses membres et développe la participation active de chacun d’eux.