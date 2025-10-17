Pour obtenir une information de la part de la marque « INOHA », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

INOHA est l’organisation professionnelle des industriels du Bricolage, du Jardinage et de l’Aménagement du Logement.

INOHA a été créée dès l’apparition de la grande distribution du bricolage, notamment pour aider les fabricants à comprendre ce nouveau marché et s’y déployer.

L’association s’est ensuite développée en fonction de la filière. L’activité « jardinage » est ainsi ajoutée en 1986.

Puis le mot « industries » est remplacé par « industriels », et le secteur « activités manuelles de loisirs » par « aménagement du logement », en 2004.

Elle a pour mission :

d'aider ses membres à développer leur activité en France et à l'étranger

d'étudier tous les problèmes d'intérêt général intéressant les professionnels intervenant dans l'aménagement, l'entretien, la rénovation et/ou l'équipement de l'habitat et de ses extérieurs et de toutes activités connexes

d’assurer la défense des intérêts collectifs de ses membres

de susciter et soutenir toutes initiatives permettant de promouvoir l'aménagement, l'entretien, la rénovation et/ou l'équipement de l'habitat et de ses extérieurs

d'organiser ou de participer à des manifestations et des événements permettant la promotion d'activités de ses membres

INOHA facilite l’échange d’expérience et la collaboration entre ses membres et développe la participation active de chacun d’eux.