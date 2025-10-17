ConnexionS'abonner
Fermer
INOHA - Batiweb

INOHA

10 rue de Sèze
75009 PARIS
France
Site web de la marque

INOHA est l’organisation professionnelle des industriels du Bricolage, du Jardinage et de l’Aménagement du Logement.

INOHA a été créée dès l’apparition de la grande distribution du bricolage, notamment pour aider les fabricants à comprendre ce nouveau marché et s’y déployer.

L’association s’est ensuite développée en fonction de la filière. L’activité « jardinage » est ainsi ajoutée en 1986.

Puis le mot « industries » est remplacé par « industriels », et le secteur « activités manuelles de loisirs » par « aménagement du logement », en 2004.

Elle a pour mission :

  • d'aider ses membres à développer leur activité en France et à l'étranger
  • d'étudier tous les problèmes d'intérêt général intéressant les professionnels intervenant dans l'aménagement, l'entretien, la rénovation et/ou l'équipement de l'habitat et de ses extérieurs et de toutes activités connexes
  • d’assurer la défense des intérêts collectifs de ses membres 
  • de susciter et soutenir toutes initiatives permettant de promouvoir l'aménagement, l'entretien, la rénovation et/ou l'équipement de l'habitat et de ses extérieurs
  • d'organiser ou de participer à des manifestations et des événements permettant la promotion d'activités de ses membres 

INOHA facilite l’échange d’expérience et la collaboration entre ses membres et développe la participation active de chacun d’eux.

Les communiqués de la marque

Il n'y a pas davantage de communiqués
Annonceurs
Profitez d'un large choix d'outils de communication
Devenez annonceur sur Batiweb
Je deviens annonceur

L'actualité de la marque

Il n'y a pas davantage d'actualités

Les tags associés


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.