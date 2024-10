La crise immobilière impacte le secteur de l’amélioration de l’habitat

La crise de l’immobilier ancien et neuf n’impacte pas que les agents immobiliers et les promoteurs, le secteur de l’amélioration de l’habitat pâtit aussi de ce ralentissement, avec des ménages qui consomment moins.

Il y a un an, les Industriels du Nouvel Habitat (INOHA) s’inquiétaient de la conjoncture, marquée par l’inflation sur les matières première et l’énergie et par la hausse des salaires.

Si l’inflation a ralenti en France ces derniers mois, l’horizon ne semble pas pour autant s’éclaircir pour les industriels du secteur de l’amélioration de l’habitat.

En effet, les fabricants subissent aujourd’hui les conséquences de la crise immobilière (dans l’ancien comme dans le neuf) et une consommation moins forte que prévu parmi les ménages français.

Avec la baisse du pouvoir d’achat, les consommateurs achèteraient aujourd’hui uniquement des produits dont ils ont vraiment besoin ou qui leur permettent de réaliser des économies, d’après les professionnels.

Des industriels peu optimistes pour 2025

Ainsi, selon l’enquête annuelle d’INOHA, 81 % de ses adhérents auraient enregistré une baisse d’activité durant les 8 premiers mois de l’année 2024, dont 22 % une baisse supérieure à -10 %. Par ailleurs, 37 % ont vu leur trésorerie se dégrader.

La tendance ne semble guère plus positive, puisque 84,6 % s’inquiètent d’une baisse d’activité dans les mois à venir. Autres sujets de crispation : la crise de l’immobilier (pour 66,6 %), ou encore l’instabilité politique (pour 43,5 %).

« Nous appelons le gouvernement de Michel Barnier à engager rapidement une politique du logement ambitieuse et nécessaire pour les Français. Le logement pourrait être la prochaine bombe sociale. Agissons sans attendre ! Je demande aussi aux distributeurs, dans ce contexte difficile, d’être vigilants à la santé économique de leurs fournisseurs qui sont prêts à les accompagner dans les défis que traverse notre filière », conclut ainsi Jean-Luc Guéry, président d’INOHA.

Claire Lemonnier

Photo de une : ©Inoha