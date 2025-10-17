Internorm
68390 SAUSHEIM
France
Internorm première marque européenne développe et assemble des menuiseries PVC, PVC/Alu, Bois/Alu, avec plus de 85 ans d’expérience.
Le groupe Internorm rassemble en Europe 1300 distributeurs dans 22 pays. Cette entreprise familiale et ses 1800 collaborateurs s’assurent depuis 1931 de vous proposer des fenêtres, des portes et portes-fenêtres performantes, innovantes et de qualité.
Des usines autrichiennes de Traun, Sarleinsbach et Lannach ont déjà été produites plus de 25 millions de portes et de fenêtres, 100% fabriquées en Autriche !
Le style de vos fenêtres, de vos portes-fenêtres ou de votre porte d’entrée doit correspondre aux propriétaires des lieux. Vous êtes à la recherche de vos menuiseries pour votre projet de construction ou de rénovation ?
Faire le choix de fenêtres Internorm, c’est choisir des fenêtres qui répondent à vos besoins en termes de performances phonique et thermique (double ou triple-vitrage), de matériaux (PVC, alu, bois), de formes et de couleurs.
Ensemble trouvons LA fenêtre, LA porte, LA porte-fenêtre qui reflèteront pleinement votre personnalité et s’accorderont parfaitement avec votre logement !
Distribués en France depuis plus de 15 ans, à travers un réseau de 200 professionnels fenêtriers et constructeurs, les produits Internorm répondent aux plus hautes exigences imposées par les normes européennes et françaises. Qu'il s'agisse de constructions, de rénovations traditionnelles ou passives, Internorm apporte, grâce à son expertise et ses produits, une réponse optimale à toutes les demandes.
Le savoir-faire Internorm :
- Fenêtres double ou triple vitrage avec technologie inédite de collage
- Fenêtres Alu / PVC avec la technologie I-Tec Vitrage de collage
- Fenêtres Bois / Alu pour maisons à ossature bois
- Portes-fenêtres coulissantes hautes performances pour grandes dimensions
- Portes d'entrée avec une haute isolation thermique
