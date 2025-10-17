Le Relais Métisse

Le Relais agit depuis 30 ans pour l’insertion de personnes en situation d’exclusion par la création d’emplois durables notamment dans la filière industrielle de collecte et de valorisation textile. Depuis un dizaine d’années, la qualité de la confection textile ne cesse de chuter. Ces vêtements à bas prix se retrouvent vite dans les collectes du Relais, mais il est parfois impossible de leur donner une seconde vie. Si le vêtement n’est pas réemployable en l’état, ses fibres peuvent avoir un vrai potentiel en tant que nouvelle matière première. Dans le cadre de son activité de R&D, Le Relais s’est mis en quête de nouveaux débouchés. C’est ainsi que Métisse®, l’isolant en coton recyclé, est né.