LIMEPARTS-DROOGHMANS est spécialisée dans la fabrication et pose des revêtements architectoniques de façade selon le système cassettes ventilé et des habillages ‘design’ pour l’intérieur (p.ex. caches-convecteurs, caches-colonnes, linteaux, …).

Fort de nombreuses années d’expérience, LIMEPARTS-DROOGHMANS peut se targuer d’être devenu le fournisseur le plus accompli du Benelux dans le domaine des systèmes de façade ventilés. En tant qu’interlocuteur privilégié, nous vous dispensons de chercher une solution globale à la mesure de votre projet, tout en veillant à la qualité du service et du produit livré. De l’ingénierie à l’assemblage en passant par la production et le montage, nous menons à bien chaque projet de A à Z.

Entreprise fondée en 1989, la société LIMEPARTS s’était spécialisée dans le traitement des métaux. Outre son rôle de point de vente unique pour le traitement de la tôle et la réalisation de caissons, LIMEPARTS assurait également la fabrication de revêtements de façade en acier et en aluminium. Plus tard, l’entreprise avait élargi son offre au traitement du zinc, de l’aluzinc, de l’inox, de l’acier Corten et des caissons en composite. LIMEPARTS est passée experte dans la production de systèmes de façade ventilés, exécutés en métal.

Entreprise familiale jouissant de plus de 45 ans d’expérience dans la construction, la société DROOGHMANS était une valeur sûre dans le domaine du revêtement de façade ventilé et décoratif. Le partenaire par excellence pour les façades ventilées réalisées dans les matériaux suivants : Solid Surface, verre, terracotta, céramique et panneaux à âme pleine et en fibre-ciment.

Depuis le mois de juin 2018, les deux sociétés unissent leurs forces et leur expertise dans le domaine du revêtement de façade ventilé et font partie intégrante du groupe Vaessen Industries.

Le savoir-faire de LIMEPARTS-DROOGHMANS :

REVETEMENTS DE FACADE :

Acier corten

Acier inoxydable

Acier laqué

Aluminium anodisé

Aluminium laqué

Aluzinc

Céramique

Composite

Fibre-ciment

HPL (Stratifié haute pression)

Solid surface (PMMA)

Terracotta

Verre

Zinc

TRAITEMENT DE LA TOLE :

Nous sommes le fournisseur idéal en matière de produits à base de tôle simples et assemblés en Belgique et à l’étranger. L’accent sur la qualité est un élément important de la culture de notre entreprise. Les différentes procédures en interne et les certificats ISO, Qualicoat et Qualisteel obtenus en sont la preuve. Notre procédure de gestion de la qualité vous garantit une collaboration durable.

HABILLAGES PROJETS :

Les habillages de projet de la société LIMEPARTS-DROOGHMANS sont l’outil parfait pour obtenir un intérieur sobre et uniforme. Ce système modulaire permet d’habiller les systèmes de chauffage, de refroidissement et de climatisation les plus divers ou autres éléments de construction de manière esthétique. L’habillage est toujours fabriqué sur mesure, en concertation avec l’architecte et le maître d’ouvrage.