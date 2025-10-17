LOOK METAL® est spécialisée dans la prescription et la commercialisation de produits métallurgiques innovants destinés à l’architecture extérieure et intérieure.

La société propose à tous les acteurs du bâtiment (maîtres d'ouvrages, architectes, économistes de la construction, bureaux d'études, entreprises…) de nombreuses solutions permettant la réalisation d'habillage de façades, de gardes corps, brises soleil, faux plafonds, revêtements muraux, décoration intérieure… Les possibilités d'applications sont infinies.



Une expérience de plus de trente ans dans les produits métallurgiques permet également à toute l’équipe LOOK METAL® d’assister ses interlocuteurs dans leurs projets, quels que soient les métaux (Aluminium, cuivre, laiton, inox, acier...), leurs traitements de surfaces, leurs transformations...



Les descriptifs des différentes solutions architecturales présentées en exclusivité sur ce site ne représentent donc pas une liste exhaustive mais bien le reflet d’expériences que nous souhaitons partager avec vous et pour vous.



Le savoir-faire de LOOK METAL ® :

Produits : Habillage de façades, Façades résille, Gardes corps, Volets, Brises soleil, Parements, Vêtures, vêtages, Faux plafonds, Revêtements muraux, Décoration intérieure.

Gamme : Look Building, Look Perfo, Look Décor