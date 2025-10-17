Luminis-Films.com - N°1 du film pour vitre
01960 Péronnas
France
Nous proposons plus 500 références de produits faciles à poser et à entretenir. Nos films et revêtements sont livrés en 48h et offrent une durabilité entre 3 et 15 ans.
Profitez avec Luminis Films d'une haute disponibilité et d'un service sur mesure. Notre équipe d'experts est à votre disposition pour vous aider à trouver le produit idéal.
Film solaire anti chaleur pour vitre pour se protéger du soleil
La pose film solaire pour fenêtre améliore grandement les performances énergétiques des vitrages. Ce film solaire anti chaleur permet de rejeter jusqu'à 85% d'énergie solaire. Grâce à ses propriétés spécifiques,...
Film anti chaleur clair - performance et transparence
Notre astuce pour se protéger du soleil sans modifier les caractéristiques visuels du vitrage : le film anti chaleur clair. Il permet réduire de manière importante l'énergie solaire sans assombrir votre...
Film occultant dépoli pour fenêtre - se protéger des regards indiscrets
Le film occultant dépoli vous protège des regards insdiscrets à travers les vitrages pour garantir une parfaite intimité, de jour comme de nuit. La pose de film dépoli garantie une très bonne transmission...
Film miroir sans tain Luminis
Le film effet miroir est la solution idéale pour voir sans être vu. Protégez-vous efficacement contre les regards indiscrets grâce au film miroir. Il transforme vos vitres...
Film anti uv pour vitre - limiter la décoration et protéger la peau
Se préserver des UV sans changer les vitrages ? C'est possible avec le film anti UV. Il rejette 99% des UV sans modifier l'aspect du vitrages. Le filtre uv a donc la capacité de réduire considérablement...
Film décoratif pour vitre - habiller les vitrages
Habillez joliment une vitre et protégez vous du vis-à-vis avec le film décoratif. Il décore vos surfaces vitrées tout en apportant un peu d'imitité. Jouez sur les motifs et les couleurs pour égayer votre...
Film pour vitrage - la solution à vos problématiques de vitrages
Le film pour vitre est la solution idéale pour améliorer les performances de vos vitrages ou les transformer. Il permet de répondre aux problématiques liées à la chaleur, aux UV, au vis-à-vis, à la décoration...
Film sécurité anti effraction - renforcer les vitrages
Renforcez durablement les vitrages grâce au film sécurité pour vitre. Totalement transparent, il forme une membrane protectrice qui améliore la résistance de la surface vitrée. Il agit comme un véritable...
Impression sur films pour vitre
Personnalisez vos vitrages avec un film imprimé. Grâce à notre imprimante grand format dernier cri, nous sommes capables d'imprimer tout ce qui vous fait envie : il n'y a plus de limite à votre imagination....
