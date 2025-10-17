Luminis-Films.com - N°1 du film pour vitre

ConnexionS'abonner
180 rue Lavoisier - ZI Les Bruyères
01960 Péronnas
France
Spécialiste du film pour vitre depuis plus de 25 ans, Luminis Films est rapidement devenu la référence sur le web. Nous saurons répondre à toutes vos demandes dans le domaine du film pour vitrage et du revêtement adhésif. Toujours à la pointe de l'innovation, nous sommes sans cesse à la recherche de nouvelles idées pour vous satisfaire.

Nous proposons plus 500 références de produits faciles à poser et à entretenir. Nos films et revêtements sont livrés en 48h  et offrent une durabilité entre 3 et 15 ans.
Profitez avec Luminis Films d'une haute disponibilité et d'un service sur mesure. Notre équipe d'experts est à votre disposition pour vous aider à trouver le produit idéal.

