MAUVILAC
97829 LE PORT Cedex
France
L’aventure MAUVILAC a débuté dans les années 70, à l’initiative d’Abde-Ali Ibrahim GOULAMALY. Ce dernier souhaitait fonder une véritable entreprise de peinture locale, avec pour objectif de proposer sur l’Île de la Réunion des produits et peintures à la hauteur de ceux des meilleurs fabricants européens.
Des centaines d’emplois, une croissance constante et 49 années de recherche et d’innovation plus tard, c’est dotée d’un laboratoire de Recherche et de Développement moderne et performant faisant appel aux technologies les plus récentes, que MAUVILAC se tourne vers l’Océan Indien.
Forte de son expérience sur l’Île aux 11 microclimats, MAUVILAC Réunion entreprise de référence dans la peinture professionnelle exporte son savoir-faire dans la zone l’Océan Indien.
Nous accordons une grande importance à l’innovation continue afin de proposer à nos clients, particuliers et professionnels du bâtiment, des produits et peintures qui répondent à leurs attentes et qui s’adaptent parfaitement au marché réunionnais.
Notre laboratoire est équipé de technologies avant-gardistes destinées aux travaux de recherche, de développement et de contrôle.
Nos équipes travaillent en synergie avec des centres de recherche pour élaborer des produits performants pour tous les travaux du second-œuvre.
Le service qualité de MAUVILAC s’attache à développer et concevoir des peintures à la qualité irréprochable, tropicalisées, toujours plus vertes et innovantes qui sont conformes aux normes en vigueur.
Le savoir-faire de MAUVILAC:
Chaque année nous développons des produits innovants, pratiques et personnalisables pour les projets d’aménagement intérieur et extérieur.
La gamme Bien-être est un exemple et résulte d’une volonté de proposer des peintures multifonctionnelles.
La gamme Bien-être, des peintures qui vous apportent plus que de la couleur :
- ACRYSAN PLUS : peinture dépolluante (formaldéhyde) aux propriétés antibactériennes et anti-moisissures.
- ACRYL’AIR : peinture dépolluante et anti-odeurs aux propriétés antibactériennes et anti-moisissures.
- ACARYAN : peinture acaricide et insecticide par contact. Insecticide d’origine naturelle.
- CALDEIRA R PURE : peinture minérale anallergique.
ACRYSTYL MAT Peinture intérieure mate
ACRYSTYL MAT est une peinture mate intérieure de décoration , haute qualité pour travaux de finition courante et soignée, Lessivable de classe 2, Certifié NF ENVIRONNEMENT,...
ACRYSTYL VELOURS peinture intérieure veloutée
ACRYSTYL VELOURS est une peinture veloutée intérieure de décoration , haute qualité pour travaux de finition courante et soignée, Lessivable de classe 1, Certifié...
ACRYSTYL BRILLANT peinture intérieure brillante
ACRYSTYL BRILLANT est une peinture brillante intérieure de décoration , haute qualité pour travaux de finition courante et soignée, Lessivable de classe 1, Certifié NF...
EXELENZ MAT peinture laque mate haute qualité
EXELENZ MAT est une peinture- laque mate intérieure de décoration ,de très haute qualité pour travaux de finition soignée, très Lessivable de classe 1. En cours...
EXELENZ SOIE Peinture laque soyeuse haute qualité
EXELENZ SOIE est une peinture- laque satinée intérieure de décoration ,de très haute qualité pour travaux de finition soignée, très Lessivable de classe...
ACRYSTYL FACADE : peinture de facade D2
ACRYSTYL FACADE est une peinture de façade de type D2, à base de résines acryliques renforcées au siloxane, aspect mat minéral, très haute tenue aux UV associé...
COVALITH : peinture pliolite en phase aqueuse
Protection et décoration des façades neuves ou en service revêtues d’anciennes peintures adhérentes. Peinture de façade de type D2. Remplace avantageusement les...
RETIPLAST 3000 MAT Revetement d'imperméabilisation de I1 à I4
RETIPLAST 3000 MAT (ou SATIN) est un revêtement d’imperméabilisation à base de résines bi-réticulables sous cahier des charges, Garantie 10 ans même dans les...
ACRYTECH Revêtement semi épais mat D3
ACRYTECH est un revêtement flexible de type D3, résistant au faïençage et à la micro-fissuration de 5/10eme , Aspect très mat
CALDEIRA BORY Peinture minérale intérieur
CALDEIRA BORY est une peinture minérale pour intérieur, conforme au protocole AFSSET 2009, réalisable en 350 teintes du nuancier minéral CALDEIRA