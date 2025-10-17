Pour obtenir une information de la part de la marque « MAUVILAC », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

L’aventure MAUVILAC a débuté dans les années 70, à l’initiative d’Abde-Ali Ibrahim GOULAMALY. Ce dernier souhaitait fonder une véritable entreprise de peinture locale, avec pour objectif de proposer sur l’Île de la Réunion des produits et peintures à la hauteur de ceux des meilleurs fabricants européens.

Des centaines d’emplois, une croissance constante et 49 années de recherche et d’innovation plus tard, c’est dotée d’un laboratoire de Recherche et de Développement moderne et performant faisant appel aux technologies les plus récentes, que MAUVILAC se tourne vers l’Océan Indien.

Forte de son expérience sur l’Île aux 11 microclimats, MAUVILAC Réunion entreprise de référence dans la peinture professionnelle exporte son savoir-faire dans la zone l’Océan Indien.

Nous accordons une grande importance à l’innovation continue afin de proposer à nos clients, particuliers et professionnels du bâtiment, des produits et peintures qui répondent à leurs attentes et qui s’adaptent parfaitement au marché réunionnais.

Notre laboratoire est équipé de technologies avant-gardistes destinées aux travaux de recherche, de développement et de contrôle.

Nos équipes travaillent en synergie avec des centres de recherche pour élaborer des produits performants pour tous les travaux du second-œuvre.

Le service qualité de MAUVILAC s’attache à développer et concevoir des peintures à la qualité irréprochable, tropicalisées, toujours plus vertes et innovantes qui sont conformes aux normes en vigueur.

Le savoir-faire de MAUVILAC :

Chaque année nous développons des produits innovants, pratiques et personnalisables pour les projets d’aménagement intérieur et extérieur.

La gamme Bien-être est un exemple et résulte d’une volonté de proposer des peintures multifonctionnelles.

La gamme Bien-être, des peintures qui vous apportent plus que de la couleur :