A.R.T sont des appuis d'ouverture préfabriqués en Ductal® permettant la division des ponts thermiques par 3, pouvant s'appliquer à tout type de construction, dans le neuf comme dans la rénovation, et adaptés à la réglementation pour l'accessibilité des personnes à mobilité réduite.