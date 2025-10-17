MEYVAERT
9000 GENT
Belgique
La division Meyvaert Fire est spécialisée dans la réalisation d’ensembles vitrés coupe-feu sur mesure. Chez Meyvaert, notre équipe est à l'écoute des maitres d'oeuvre pour concevoirs les designs architecturaux les plus créatifs et complexes.
Meyvaert est une PME située à Gent en Belgique, à moins d'une heure de Lille, depuis 1846.
Nous réalisons des menuiseries coupe-feu transparentes, qui permettent une luminosité maximale.
Le développement et les tests de nos solutions innovantes sont réalisés en interne dans notre propre atelier, validés ensuite dans les laboratoires européens comme Efectis.
En fonction du projet, nous présentons la solution la plus adaptée à vos besoins en termes de degré de résistance au feu ainsi qu’au niveau des exigences esthétiques. Nos finitions sont ainsi proposées en aluminium (anodisé ou thermolaqué), acier et INOX. Nos partenaires
Sur demande, nous pouvons également offrir des solutions pare-balle, résistantes au feu, anti effraction et résistantes aux rayonnements. Chaque projet de Meyvaert est réalisé sur mesure. L’atelier de production de 10.000 m2 est aménagé d’une manière flexible qui peut être adapté à chaque type de projet. La fabrication et le pré-montage sont exécutés dans notre propre atelier.
Vous pouvez aussi découvrir la seconde division Meyvaert Museum sur : https://www.meyvaertmuseum.com/en
Porte vitrée EI60 Meyvaert Lunax double ou simple action
Porte sans encadrement "tout" vitrée EI30 et EI60 Lunax double ou simple action. L'encadrement des vantaux est simplement réduit au minimum. Vantail composé d'un vitrage trempé Contraflam (VSGI) avec...
Châssis vitrés EI60-120 Meyvaert Classic FFR special
Châssis vitrés coupe-feu EI60-120 réalisables avec pans coupés ou profilés cintrés - grande hauteur. Sur notes de calcul et avis de chantier, Meyvaert réalise...
Menuiseries vitrées EI60-120 Meyvaert STEEL-Classic
Menuiseries vitrées comprenant portes coupe-feu 1 heure et châssis jusqu'à EI120 avec ossature en acier, profilés gammes partenaires suivant projet. Intégration possible...
Menuiseries vitrées EI60-120 Meyvaert ALU-Classic
Menuiseries vitrées comprenant portes coupe-feu 1 heure et châssis jusqu'à EI120 avec ossature en aluminium, profilés à rupture de pont thermique. Intégration possible dans la gamme Meyvaert FFR Portes...
Planchers vitrés coupe-feu Meyvaert Classic HFR
Planchers vitrés coupe-feu Meyvaert Classic HFR, trémies intérieures résistant au feu pour le recoupement horizontal. Pour plus d'informations : consulter Meyvaert, nos équipes sont à votre service
Cloison vitrée bord à bord EI60-120 Meyvaert Classic NFR
Cloison coupe-feu bord à bord EI60-EI90-EI120 sans montant intermédiaire avec vitrages feuilletés ou trempés, jonction par joint silicone CF. PV feu EFECTIS EFR 07-A-233 PV...
Châssis ou cloison vitrés EI90-120 Meyvaert Classic FFR
Châssis ou cloison vitrés procès verbaux Efectis EI90-EI120 Meyvaert Classic FFR, ossatures en aluminium (anodisé ou thermolaqué) ou Inox. PV feu EFECTIS 07-A-241 Possibilités supplémentaires sur gamme...
Châssis ou cloison vitrés EI30-60 Meyvaert Classic FFR
Châssis ou cloison vitrés procès verbaux Efectis EI30-60 Meyvaert Classic FFR, ossatures en aluminium (anodisé ou thermolaqué) ou Inox. PV feu EFECTIS EFR-16-000425 Hauteur validée jusqu'à 6,0 m - possibilités...
Porte coulissante EI60 DAS Meyvaert Classic SLD
Porte automatique entièrement vitrée coulissante coupe-feu1 heure EI60, Pv DAS Efectis suivant NF-S 61.937. Test au feu EFECTIS EFR-17-001148 PV DAS EFECTIS EFR-16-002250 Priorité à la fermeture Fonctionnement...
Porte vitrée EI60 Meyvaert Classic SWD double ou simple action
Porte entièrement vitrée coupe-feu E30 / EI30 / EI60 Meyvaert Classic SWD va et vient ou simple action, avec baton maréchal. Certifiéé NF AFNOR 277 (liste sur demande)...