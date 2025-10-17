ConnexionS'abonner
MEYVAERT

DOK NOORD 3
9000 GENT
Belgique
La division Meyvaert Fire est spécialisée dans la réalisation d’ensembles vitrés coupe-feu sur mesure. Chez Meyvaert, notre équipe est à l'écoute des maitres d'oeuvre pour concevoirs les designs architecturaux les plus créatifs et complexes.

Meyvaert est une PME située à Gent en Belgique, à moins d'une heure de Lille, depuis 1846.

Nous réalisons des menuiseries coupe-feu transparentes, qui permettent une luminosité maximale.
Le développement et les tests de nos solutions innovantes sont réalisés en interne dans notre propre atelier, validés ensuite dans les laboratoires européens comme Efectis.

En fonction du projet, nous présentons la solution la plus adaptée à vos besoins en termes de degré de résistance au feu ainsi qu’au niveau des exigences esthétiques. Nos  finitions sont ainsi proposées en aluminium (anodisé ou thermolaqué), acier et INOX. Nos partenaires
Sur demande, nous pouvons également offrir des solutions pare-balle, résistantes au feu, anti effraction et résistantes aux rayonnements. Chaque projet de Meyvaert est réalisé sur mesure. L’atelier de production de 10.000 m2 est aménagé d’une manière flexible qui peut être adapté à chaque type de projet. La fabrication et le pré-montage sont exécutés dans notre propre atelier.

Vous pouvez aussi découvrir la seconde division Meyvaert Museum sur : https://www.meyvaertmuseum.com/en
 

