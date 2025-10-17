MONDIALISOL
95390 saint prix
France
ISOLFLAM
ISOLFLAM est un procédé de protection contre l'incendie des câbles électriques et d'obturation coupe-feu deux heures des trémies de passage des câbles électriques, tubes, gaines.ISOLFLAM X 100 ou X 105...
PATISOL V
PATISOL V est une pâte très légère prête à l'emploi coupe-feu 3 heures et pare flammes 4 heures. PATISOL V est très facilement démontable et perçable, il s’utilise à la spatule, truelle ou pompe de transfert.
CABLISOL
CABLISOL est un mortier coupe-feu permettant d'obturer les trémies de passage de câbles, tubes et gaines et de procurer une résistance coupe-feu 2 heures et pare flammes 4 heures. Facilement perçable,...
FLAMISOL
FLAMISOL, est un sac coupe-feu 2 heures contenant une charge intumescente s'expansant sous l'effet de la chaleur.FLAMISOL est récupérable et réutilisable et il permet de repasser ou supprimer des traversants...
ISOLFLAM E.C
ISOLFLAM EC est un revêtement intumescent conçu pour renforcer la résistance au feu des câbles électriques de 30 min et 60 min. Il permet aux installations électriques de continuer à fonctionner en cas...