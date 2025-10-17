ConnexionS'abonner
Fermer

MONDIALISOL

103 av du general leclerc
95390 saint prix
France
Site web de la marque
 

Produits de la marque

ISOLFLAM

ISOLFLAM est un procédé de protection contre l'incendie des câbles électriques et d'obturation coupe-feu deux heures des trémies de passage des câbles électriques, tubes, gaines.ISOLFLAM X 100 ou X 105...

En savoir plus Documentation

PATISOL V

PATISOL V est une pâte très légère prête à l'emploi coupe-feu 3 heures et pare flammes 4 heures. PATISOL V est très facilement démontable et perçable, il s’utilise à la spatule, truelle ou pompe de transfert.

En savoir plus Documentation

CABLISOL

CABLISOL est un mortier coupe-feu  permettant d'obturer les trémies de passage de câbles, tubes et gaines et de procurer une résistance coupe-feu 2 heures et pare flammes 4 heures. Facilement perçable,...

En savoir plus Documentation

FLAMISOL

FLAMISOL, est un sac coupe-feu 2 heures contenant une charge intumescente s'expansant sous l'effet de la chaleur.FLAMISOL est récupérable et réutilisable et il permet de repasser ou supprimer des traversants...

En savoir plus Documentation

ISOLFLAM E.C

ISOLFLAM EC est un revêtement intumescent conçu pour renforcer la résistance au feu des câbles électriques de 30 min et 60 min. Il permet aux installations électriques de continuer à fonctionner en cas...

En savoir plus Documentation
Annonceurs
Profitez d'un large choix d'outils de communication
Devenez annonceur sur Batiweb
Je deviens annonceur

Les familles associées

Il n'y a pas davantage de familles

Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.