Novoferm® Lutermax est la division portes coupe-feu du groupe Novoferm® France, fabricant français et leader sur le marché de la fermeture. Depuis 50 ans, il est spécialisé dans la conception et la fabrication de fermetures coupe-feu standard et spécifiques, acoustique, thermique, tunnel HCM, anti-souffle, anti-effraction…).

Ce site de production français, implanté à Vaux-le-Pénil (77), emploie 80 personnes. Au quotidien, Novoferm® Lutermax met à disposition de ses clients son expertise technique et règlementaire de la fermeture de compartimentage pour la protection passive contre l’incendie.