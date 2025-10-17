ConnexionS'abonner
Fermer
OKOFEN - Batiweb

OKOFEN

Rue des Tenettes - Z.I. du Terraillet
73190 SAINT BALDOPH
France
Site web de la marque

ÖkoFEN est synonyme de chauffage aux granulés de bois, fiable et performant.

Après avoir commercialisé la première chaudière automatique à granulés sur le marché, ÖkoFEN a été à l'origine des principales innovations pour le chauffage aux granulés : première chaudière à granulés à condensation, silo textile ultra compact, Energy Box, chaudière à cogénération électricité / chauffage ou encore intégration du chauffage solaire.

Découvrez les gammes Condensation d'OKOFEN : Les chaudières à condensation utilisent l‘énergie résiduelle contenue dans les fumées. Celles-ci sont refroidies jusqu‘à condensation de la vapeur d’eau qu’elles contiennent.

Lorsqu‘il y a condensation, de la chaleur est dégagée et renvoyée dans le système de chauffage.

La gamme classique d'OKOFEN : La gamme de chaudière à granulés classique d’ÖkoFEN intègre le meilleur de la technologie ÖkoFEN pour plus de confort et d’économie

La gamme Production d'électricité d'OKOFEN : Avec la Pellematic Smart XS-e Dual, devenez un acteur quotidien de la transition énergétique. Sortez des énergies fossiles ou nucléaires en produisant une énergie propre et neutre en CO2 et réduisez votre facture énergétique. Smart XS-e Dual vous offre la possibilité de produire l’énergie dont vous avez besoin : votre chauffage - votre eau chaude - votre électricité.

La gamme Réserve de granulés : ÖkoFEN propose une très large gamme de solutions de stockage : près de 30 dimensions de silos textiles, des pièces de réserve sur-mesure, ou des mini silos à chargement par sacs.

La gamme Energie solaire,  une gamme de chauffe-eau solaire et chauffage solaire directement associés aux chaudières à granulés.
 

Produits de la marque

Annonceurs
Profitez d'un large choix d'outils de communication
Devenez annonceur sur Batiweb
Je deviens annonceur

Les tags associés

Les familles associées

Il n'y a pas davantage de familles

Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.