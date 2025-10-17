OKOFEN
ÖkoFEN est synonyme de chauffage aux granulés de bois, fiable et performant.
Après avoir commercialisé la première chaudière automatique à granulés sur le marché, ÖkoFEN a été à l'origine des principales innovations pour le chauffage aux granulés : première chaudière à granulés à condensation, silo textile ultra compact, Energy Box, chaudière à cogénération électricité / chauffage ou encore intégration du chauffage solaire.
Découvrez les gammes Condensation d'OKOFEN : Les chaudières à condensation utilisent l‘énergie résiduelle contenue dans les fumées. Celles-ci sont refroidies jusqu‘à condensation de la vapeur d’eau qu’elles contiennent.
Lorsqu‘il y a condensation, de la chaleur est dégagée et renvoyée dans le système de chauffage.
La gamme classique d'OKOFEN : La gamme de chaudière à granulés classique d’ÖkoFEN intègre le meilleur de la technologie ÖkoFEN pour plus de confort et d’économie
La gamme Production d'électricité d'OKOFEN : Avec la Pellematic Smart XS-e Dual, devenez un acteur quotidien de la transition énergétique. Sortez des énergies fossiles ou nucléaires en produisant une énergie propre et neutre en CO2 et réduisez votre facture énergétique. Smart XS-e Dual vous offre la possibilité de produire l’énergie dont vous avez besoin : votre chauffage - votre eau chaude - votre électricité.
La gamme Réserve de granulés : ÖkoFEN propose une très large gamme de solutions de stockage : près de 30 dimensions de silos textiles, des pièces de réserve sur-mesure, ou des mini silos à chargement par sacs.
La gamme Energie solaire, une gamme de chauffe-eau solaire et chauffage solaire directement associés aux chaudières à granulés.
Chaudière à granulés ÖkoFEN Pellematic®
Le spécialiste de la chaudière à granulés de bois ÖkoFEN propose la PELLEMATIC, la chaudière de référence pour la maison individuelle. La chaudière à granulés ÖkoFEN PELLEMATIC offre un confort équivalent...
Pellematic Plus - chaudiere
Chaudière à granulés de bois à condensation, la PELLEMATIC PLUS ÖkoFEN est le fruit de l’expertise unique d’ÖkoFEN sur le granulé de bois. Chaudière haute performance, elle offre un rendement supérieur...
Pellematic Smart - chaudiere
Chaudière à granulés à condensation et bi-énergie pour la maison RT 2012, de 3,9 kW seulement et jusqu’à 106,1 % de rendement, la PELLEMATIC SMART ÖkoFEN offre des performances inédites sur le marché de...
Pellematic Maxi - chaudiere
Chaudière à granulés développée pour les bâtiments collectifs, tertiaires et communaux, la Pellematic Maxi est une chaudière adaptée à des surfaces jusqu’à 5 000 m² avec des puissances de 36 kW jusqu’à...
Energy Box - chaufferie
L’Energy Box est une chaufferie complète livrée "prête-à-chauffer". Avec le principe "Plug & Heat" ÖkoFEN, branchez-chauffez, ce produit répond parfaitement à la volonté d’ÖkoFEN de simplifier au maximum...
