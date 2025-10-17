Pour obtenir une information de la part de la marque « OKOFEN », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

ÖkoFEN est synonyme de chauffage aux granulés de bois, fiable et performant.

Après avoir commercialisé la première chaudière automatique à granulés sur le marché, ÖkoFEN a été à l'origine des principales innovations pour le chauffage aux granulés : première chaudière à granulés à condensation, silo textile ultra compact, Energy Box, chaudière à cogénération électricité / chauffage ou encore intégration du chauffage solaire.

Découvrez les gammes Condensation d'OKOFEN : Les chaudières à condensation utilisent l‘énergie résiduelle contenue dans les fumées. Celles-ci sont refroidies jusqu‘à condensation de la vapeur d’eau qu’elles contiennent.

Lorsqu‘il y a condensation, de la chaleur est dégagée et renvoyée dans le système de chauffage.

La gamme classique d'OKOFEN : La gamme de chaudière à granulés classique d’ÖkoFEN intègre le meilleur de la technologie ÖkoFEN pour plus de confort et d’économie

La gamme Production d'électricité d'OKOFEN : Avec la Pellematic Smart XS-e Dual, devenez un acteur quotidien de la transition énergétique. Sortez des énergies fossiles ou nucléaires en produisant une énergie propre et neutre en CO2 et réduisez votre facture énergétique. Smart XS-e Dual vous offre la possibilité de produire l’énergie dont vous avez besoin : votre chauffage - votre eau chaude - votre électricité.

La gamme Réserve de granulés : ÖkoFEN propose une très large gamme de solutions de stockage : près de 30 dimensions de silos textiles, des pièces de réserve sur-mesure, ou des mini silos à chargement par sacs.

La gamme Energie solaire, une gamme de chauffe-eau solaire et chauffage solaire directement associés aux chaudières à granulés.

