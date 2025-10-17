PHP
40230 SAINT VINCENT DE TYROSSE
France
Dalles amortissantes pour aire de jeu
La réalisation des aires de jeux et de loisirs nécessite la mise en place derevêtements de sécurité parfaitement adaptés aux exigences de sécurité.Elles permettent de limiter le risque d'accident sur les...
PHP / Borne
Faites à partir de caoutchouc recyclé, elles sont conçues pour apporterUne solution nouvelle au mobilier urbain en permettant d’organiserLa circulation, orienter et délimiter les stationnements, interdireCertains...
PHP / Separateur de voie
Réalisé entièrement à partir du caoutchouc recyclé,Le séparateur de voie permet de :Délimiter des pistes cyclables, des zones piétonnes,Des couloirs de bus, de taxis, des allées Matérialiser des places...
Coussin ralentisseur
Fait à base de caoutchouc recyclé, le coussin « KILSPID » permet de ralentir les véhicules sur les voies urbaines ayant une circulation inférieure à 6000 véhicules/jour, dans les zones 30, sans gêner...
DALLES AMORTISSANTES
Faite à base de caoutchouc recyclé, elle permet de réaliser des solsPour aires de jeux et de loisirs adaptés aux exigences de sécuritéEn limitant les risques d’accidentsConvient aussi au terrain sportif,...
RALENTISSEUR VOIE PRIVEE
En caoutchouc recyclé compacté, il est idéal pour faire ralentir les véhicules, 10 km/h sur les voies privées, entrées et sorties de site industriel, parkings, résidences privées.Hauteur 50 mm et modulable...