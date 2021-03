Bieber est un fabricant expert de menuiseries extérieures sur mesure en bois, bois-aluminium et aluminium. Un « menuisier », qui depuis 1928, met au service des professionnels le savoir-faire de ses maîtres artisans, l’ingéniosité et la rigueur de son bureau d’études, et la puissance de son outil industriel avec deux unités de production : l’une à Waldhambach en Alsace, l’autre à Saint-André-de-Cubzac en Aquitaine. Bieber se différencie, en proposant des produits de grande qualité et de hautes performances en France ou à l’export.



Nos deux usines :

Usine Bois et Bois Aluminium

93 RUE PRINCIPALE

67430 WALDHAMBACH

Tél : 03 88 00 97 97



Usine Aluminium

Z.I. La Garosse

B.P. 48

33240 Saint-André-de-Cubzac

Téléphone : 05 57 43 58 36