Prefal est un acteur français majeur dans le secteur de la menuiserie extérieure en Aluminium et PVC depuis 1989. Riche d’une forte culture client, la marque Prefal réunit aujourd’hui plus de 250 collaborateurs et 6 sites de production à travers la France. Au Sud-Est, au sud-Ouest ou en île de France, nous travaillons en partenariat avec des menuisiers poseurs indépendants et entrepreneurs désireux de trouver un service fiable, efficace et des produits de qualité 100% Français.

Prefal mobilise au quotidien, tout son savoir-faire pour proposer une offre étendue et accessible de fenêtres, portes, portes-fenêtres, baies coulissantes, volets battants & roulants. Design, technicité et solidité sont les maîtres mots de notre combat quotidien. Formes, couleurs et styles, nous nous développons des produits pertinents en neuf, comme en rénovation pour les habitations traditionnelles ou plus contemporaines.

Les produits que vous trouverez dans la gamme Prefal : fenêtres aluminium à ouvrant caché, fenêtres aluminium à ouvrant visible, fenêtre multi-color PVC, baies coulissantes à galandage, portes alu monobloc, portes PVC à panneau.

Nos gammes de produits

Nous disposons d’un portefeuille de 4 gammes de produits disponibles sur le marché français en neuf comme en rénovation :

- Gamme PVC, Premio+ et Equilibre+

- Gamme Alu, Frappe (Maxilight, Tradition) et Coulissant (Equilibre, Exigence)

- Gamme portes Collectivité Alu Protech

- Gamme portes Habitation Alu et PVC Elégance.



Nos garanties de qualité : Label fenêtreAlu, Qualicoat, Qualimarine, Cekal, CE, Norme Française, Garantie Sans plomb, Certifications CSTB, DTA disponibles, Fabrication française et label BBC.

Les services Prefal : Outils digitaux de dernière génération (gestion et suivi des commandes), livraison express disponible.