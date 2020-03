La marque Raychem fait partie intégrante du groupe nVent Raychem depuis 1973, qui est spécialisé dans la conception des systèmes de gestion et de traçage thermique performants.



Elle propose également des services pour les planchers chauffant, les câblages performants et résistants au feu, la détection de fuite et le dégivrage pour des applications industrielles, résidentielles et commerciales.

Raychem allie qualité et innovation dans ses créations de rubans et de composants de traçage thermique électrique auto-régulés pour toutes sortes d’application.



La marque Raychem, est prisée pour les solutions optimales que ces produits offrent dans plusieurs domaines d’activités. On peut citer :

- Des câbles et rubans chauffants : il existe deux types de câbles chauffants (à isolant minéral et à résistance en série). D’autre part, nous avons les rubans chauffants parallèles, à puissance constante et à puissance limitée.

- Système de régulation et de surveillance : thermostats électroniques et mécaniques, sondes de températures et des régulateurs électroniques de température

- Des composants : kits de terminaison, kits de jonction et de dérivation, raccordement électrique et kit de raccordement pour flexibles

- Des produits technologiques : système de traçage à effet de peau, réchauffeurs de réservoirs et système d’isolation de réservoirs.



En plus de toute cette gamme de produits, la marque Raychem met à la disposition de sa clientèle, des accessoires pour faciliter les différentes installations (matériel de fixation, rubans…) et des câbles adaptés et résistants au feu.