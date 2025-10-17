RENAULAC
33610 CESTAS
France
RENAULAC fondée en 1827 par Charles Renault est l'une des plus anciennes fabriques de peinture française. RENAULAC c'est aussi une politique environnementale active, nous avons été la première entreprise de peinture française a être certifiée QSE Triple certification : ISO 9001 (Qualité), OHSAS 18001 (Sécurité), ISO 14001 (Environnement). Notre volonté est de proposer 80% de nos produits ECOLABEL d’ici la fin 2010.
RENAUSIL LISSE ECOLABEL
Peinture de ravalement Organo aux résines polysiloxanes ECOLABEL conforme à la norme NFT 30808 et à la classe D2 NFP 84403. RENAUSIL aspect LISSE permet une application directe sur tous supports traditionnels...
APPLITECH FIX’O ECOLABEL
Imprégnation fixante ECOLABEL aux résines acryliques en micro émulsion issues de la nanotechnologie. Redonne de la cohésion et consolide les fonds pulvérulents, farinants. Régularise l'absorption des...
RENAUTEC FIXATEUR ECOLABEL
Impression et sous-couche d’adhérence pour façade D2 et D3 ECOLABEL. RENAUTEC FIXATEUR est destiné à assurer un bon accrochage et une parfaite liaison entre supports et peintures acryliques de façade ou...
RENAUTEC M ECOLABEL
Revêtement acrylique semi-épais lisse ECOLABEL pour supports sains, compacts ou faïencés. RENAUTEC M est l'indispensable du traitement de façades en garantie décennale en classe D2 et D3 conforme à la...
LASURE ACRYLIQUE PU ECOLABEL
Nouvelle génération de lasure à haute durabilité ECOLABEL avec une technologie acrylique polyuréthane qui confère une excellente protection contre les UV et les intempéries. Parfaite rétention dans le...
IMPRESSION PLAQUES DE PLATRE ECOLABEL
Impression Fixante et Opacifiante ECOLABEL permettant tous travaux de peintures ou papiers peints. Elle bénéficie d’une très bonne adhérence également sur les vieux fonds alkydes et sur toutes les anciennes...
REN O TEX IMPRESSION ECOLABEL
Primaire Glycéro en émulsion aqueuse ECOLABEL hautes performances bénéficiant d’une excellente adhérence sur fonds bloqués. Ses qualités de pénétration, séchage et durcissement garantissent une parfaite...
RENAUL ACRYL MAT ECOLABEL
Peinture mate acrylique ECOLABEL pour Murs et plafonds très garnissante. Grand pouvoir couvrant, excellente blancheur, belle matité. Applicable à l’airless, il permet une exécution rapide du chantier.
REN O TEX MAT ECOLABEL
Peinture mate Glycéro en émulsion aqueuse ECOLABEL hautes performances bénéficiant d’une excellente adhérence sur fonds poreux ou bloqués, d’un temps de reprise optimum et séchage sans tension.
RENAUL ACRYL SATIN VANILLE ECOLABEL
Véritable peinture acrylique satinée tous angles ECOLABEL. Aspects multiples : du semi tendu à la gouttelette. Odeur agréable de la vanille pendant l'application. Garnissant exceptionnel. Lessivable.