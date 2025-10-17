ConnexionS'abonner
RENAULAC

RTE DE SAUCATS
33610 CESTAS
France
RENAULAC fondée en 1827 par Charles Renault est l'une des plus anciennes fabriques de peinture française. RENAULAC c'est aussi une politique environnementale active, nous avons été la première entreprise de peinture française a être certifiée QSE Triple certification : ISO 9001 (Qualité), OHSAS 18001 (Sécurité), ISO 14001 (Environnement). Notre volonté est de proposer 80% de nos produits ECOLABEL d’ici la fin 2010.

RENAUTEC M ECOLABEL

Revêtement acrylique semi-épais lisse ECOLABEL pour supports sains, compacts ou faïencés. RENAUTEC M est l'indispensable du traitement de façades en garantie décennale en classe D2 et D3 conforme à la...

