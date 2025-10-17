Pour obtenir une information de la part de la marque « RENAULAC », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

RENAULAC fondée en 1827 par Charles Renault est l'une des plus anciennes fabriques de peinture française. RENAULAC c'est aussi une politique environnementale active, nous avons été la première entreprise de peinture française a être certifiée QSE Triple certification : ISO 9001 (Qualité), OHSAS 18001 (Sécurité), ISO 14001 (Environnement). Notre volonté est de proposer 80% de nos produits ECOLABEL d’ici la fin 2010.