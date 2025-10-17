RMG Façade Technologies SAS
France
Tout son personnel qualifié est issu des principaux groupes européens actifs dans le secteur et agissant en Europe depuis plus de 15 ans sur les plus importants projets européens, et ainsi permet de traiter toutes demandes d’étude complète émanant des architectes pour tous projets d’ERP, de logements, tertiaires etc … quant à : l’étude, le développement, la fabrication et la pose de toutes superficies de façades, soit tous projets « clé en main » de BSO pour l’ensemble des territoires francophones et germaniques.
Nous avons notre propre usine pour la production de toutes structures porteuses ( meneaux, consoles, couteaux etc…. ) en métal ou aluminium ; où notre bureau d’étude est basé.
Nous développons également en interne et sur mesure tous systèmes et logiciels de pilotage des ouvertures de bso, en fonction de l’orientation du soleil, de la saison etc… apportant une substantielle économie énergétique dans la gestion de bâtiment, et ce qui constitue la réelle valeur ajoutée de tous Brise Soleil orientables, soit des économies d’énergie et un batiment plus ergonomique.
De la sorte, la chaine complète d’importants projets de BSO de toutes façades est maitrisée et nous n’avons à « subir » aucune sous- traitance , ni ne cumuls de marge à répercuter dans nos offres.
RMG Façade Technologies développe également des solutions de façades actives récupérant l’énergie solaire pour la transformer en systèmes de rafraîchissement et ou de chauffage pour l’intérieur du bâtiment, de manière totalement écologique et sans quasiment aucune consommation énergétique associée.
Nous publierons très prochainement un article sur cette nouveauté.
D’ici là , nous demeurons à votre disposition pour tous projets à étudier de réalisation de tous BSO , mais également pour vous accompagner en amont pour toutes études de simulation optimisant les performances énergétiques des futures façades à réaliser et d’en orienter pour vous les dimensionnements, voire le choix des matériaux adéquats.
Pour tous contacts , merci de nous contacter via : info@rmg-ft.com et au 06 99 81 38 68 ( M Pero ) où nous nous ferons un plaisir d’étudier vos demandes.
