RMG Façade Technologies SAS

France
Site web de la marque
RMG Façade Technologies, est une nouvelle entreprise créatrice et développeuse de toutes solutions complexes , motorisées, de BSO  ( Brise soleil ) mais aussi d’application telles que des volets pliables et ou coulissants pour l’enveloppe du bâtiment.

Tout son personnel qualifié  est issu des principaux groupes européens actifs dans le secteur et agissant en Europe depuis plus de 15 ans sur les plus importants projets européens, et ainsi  permet de traiter toutes demandes d’étude complète  émanant des architectes pour tous projets d’ERP, de logements, tertiaires etc … quant à  :  l’étude,  le développement, la fabrication et la pose de toutes superficies de façades, soit tous projets « clé en main » de BSO  pour l’ensemble des territoires francophones et germaniques.

Nous avons notre propre usine pour la production de  toutes structures porteuses ( meneaux, consoles, couteaux etc…. ) en métal ou aluminium ; où notre bureau d’étude est basé.
Nous développons également en interne et sur mesure tous systèmes et logiciels  de pilotage des ouvertures de bso, en fonction de l’orientation du soleil, de la saison etc… apportant une substantielle économie énergétique dans la gestion de bâtiment, et ce qui constitue la réelle valeur ajoutée de tous Brise Soleil orientables, soit des économies d’énergie et un batiment plus ergonomique.

De la sorte, la chaine complète d’importants projets  de BSO de toutes  façades est maitrisée et nous n’avons à « subir » aucune sous- traitance , ni ne cumuls de marge à répercuter dans nos offres.

RMG Façade Technologies développe également des solutions de façades actives récupérant l’énergie solaire pour la transformer en systèmes de rafraîchissement et ou de chauffage pour l’intérieur du bâtiment, de manière totalement écologique et sans quasiment aucune consommation énergétique associée.
Nous publierons très prochainement un article sur cette nouveauté.

D’ici là , nous demeurons à votre disposition pour tous projets à étudier de réalisation de tous BSO , mais également pour vous accompagner en amont pour toutes études de simulation optimisant les performances énergétiques des futures façades à réaliser et d’en orienter pour vous les dimensionnements,  voire  le choix des matériaux adéquats.

Pour tous contacts , merci de nous contacter via : info@rmg-ft.com et au 06 99 81 38 68 ( M Pero ) où nous nous ferons  un plaisir  d’étudier vos demandes.

