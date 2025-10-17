Pour obtenir une information de la part de la marque « Rubio Monocoat », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Rubio Monocoat est le 1er fabricant de protection pour le bois Monocouche sans Eau et sans Solvant.

Avec ses gammes Easy Déco, Oil Plus 2 C, pour l ‘intérieur et Saturabois Duo Siding, Duo Decking pour l ‘extérieur, Rubio Monocoat s'invite depuis quelques années à la table des meilleurs fabricants mondiaux, apportant ses atouts écologiques et économiques en plus.

Rubio Monocoat, LA révolution Technologique pour la protection des bois.

Le savoir-faire de Rubio Monocoat :

INTERIEUR

Protection du bois

Rebouchage et anti-tanin

Effets réactifs et bases pigmentées : optionnel avant huilage

Produits de nettoyage – entretien

EXTERIEUR