Rubio Monocoat

87 Rue Claude Bernard
77550 Moissy-Cramayel
France
Site web de la marque

Rubio Monocoat est le 1er fabricant de protection pour le bois Monocouche sans Eau et sans Solvant.

Avec ses gammes Easy Déco, Oil Plus 2 C, pour l ‘intérieur et Saturabois Duo Siding, Duo Decking pour l ‘extérieur, Rubio Monocoat s'invite depuis quelques années à la table des meilleurs fabricants mondiaux, apportant ses atouts écologiques et économiques en plus.

Rubio Monocoat, LA révolution Technologique pour la protection des bois.

Le savoir-faire de Rubio Monocoat :

INTERIEUR

  • Protection du bois
  • Rebouchage et anti-tanin
  • Effets réactifs et bases pigmentées : optionnel avant huilage
  • Produits de nettoyage – entretien

EXTERIEUR 

  • Protection du bois
  • Préparations des bois extérieurs
  • Optionnel : effet couvrant
  • Produits de nettoyage

