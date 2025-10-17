Rubio Monocoat
77550 Moissy-Cramayel
France
Rubio Monocoat est le 1er fabricant de protection pour le bois Monocouche sans Eau et sans Solvant.
Avec ses gammes Easy Déco, Oil Plus 2 C, pour l ‘intérieur et Saturabois Duo Siding, Duo Decking pour l ‘extérieur, Rubio Monocoat s'invite depuis quelques années à la table des meilleurs fabricants mondiaux, apportant ses atouts écologiques et économiques en plus.
Rubio Monocoat, LA révolution Technologique pour la protection des bois.
Le savoir-faire de Rubio Monocoat :
INTERIEUR
- Protection du bois
- Rebouchage et anti-tanin
- Effets réactifs et bases pigmentées : optionnel avant huilage
- Produits de nettoyage – entretien
EXTERIEUR
- Protection du bois
- Préparations des bois extérieurs
- Optionnel : effet couvrant
- Produits de nettoyage
Oil Led - Huile pour finition des sols et meubles
Rubio® Monocoat LED Oil est une huile hard wax utilisée pour la finition des sols et meubles, conçue spécialement pour un séchage instantané grâce à la technologie LED. Comme toutes les huiles Rubio® Monocoat,...
Easy deco - Protection Monocouche Ecologique Bois Intérieur Agencement
Rubio Monocoat Easy Déco est une huile monocouche écologique, de finition et de protection pour les surfaces intérieures (lambris, mobilier, parquet, menuiserie, escalier, ...) et tous les bois....
Oil plus 2c - Protection Monocouche Ecologique Bois Intérieur Agencement
Rubio Monocoat Oil Plus 2C est une huile monocouche écologique de finition et de protection pour les bois intérieurs. RMC Oil Plus 2C convient parfaitement pour les lieux aux grandes exigences...
Tannin remover - Nettoyage Bois Taniques
Rubio Monocoat Tannin Remover est un produit pour retirer les taches de tanin. - Prêt à l’emploi - Incolore - Peut-être utilisé sur bois tanniques non traités, huilés ou cirés. Consultez la fiche...
Saturabois - Protection Monocouche Ecologique Bois Extérieur
Rubio Monocoat Saturabois est une huile de protection écologique longue durée pour tous les bois extérieurs neufs ou anciens. En une seule couche et en un temps record, protégez et entretenez...
FR OIL SYSTEM - Système d’huile retardant la propagation de l’incendie
RMC FR Oil System est le premier système d’huile retardant la propagation de l’incendie, qui a un certificat Bfl-s1 pour le chêne. Le système comprend un traitement préalable au RMC FR Base feu retardant...