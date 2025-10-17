SARL AUDER
49150 BOCE
France
Un savoir faire de qualité réalisé dans le respect des règles de l’art.Nous fabriquons des ornements destinés à être posés sur les toitures avec différentes formes repoussées, estampées, réalisées en zinc, cuivre et plomb :
- Oeil de boeuf en zinc et cuivre
- Lucarnes de toit
- Epis de faitage
- Girouettes de toit
Nous reproduisons à l’identique des ornements détériorés par le temps et réalisons aussi des créations.
