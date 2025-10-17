Pour obtenir une information de la part de la marque « SARL AUDER », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Un savoir faire de qualité réalisé dans le respect des règles de l’art.

Oeil de boeuf en zinc et cuivre

Lucarnes de toit

Epis de faitage

Girouettes de toit

Nous fabriquons des ornements destinés à être posés sur les toitures avec différentes formes repoussées, estampées, réalisées en zinc, cuivre et plomb :

Nous reproduisons à l’identique des ornements détériorés par le temps et réalisons aussi des créations.