SARL AUDER

8 rue de CHANDELAIS
49150 BOCE
France
Un savoir faire de qualité réalisé dans le respect des règles de l’art.

Nous fabriquons des ornements destinés à être posés sur les toitures avec différentes formes repoussées, estampées, réalisées en zinc, cuivre et plomb :
  • Oeil de boeuf en zinc et cuivre
  • Lucarnes de toit
  • Epis de faitage
  • Girouettes de toit

Nous reproduisons à l’identique des ornements détériorés par le temps et réalisons aussi des créations.

Oeil de boeuf

Entreprise spécialisée dans la fabrication d'ornement de toiture tel que : Oeil de boeuf, lucarne, épi et girouette en zinc cuivre et plomb. Nous réalisons des créations sur mesures ou de la reproduction...

Girouette

Entreprise spécialisée dans la fabrication d'ornement de toiture tel que girouette, épi, oeil de bœuf et lucarne en zinc cuivre et plomb.Savoir faire d'exception dans le repoussage, formage, estampage,...

Epi

Entreprise spécialisée dans la fabrication d'ornement de toiture : Epi, girouette, oeil de boeuf et lucarne en zinc cuivre et plomb.Savoir faire d'exception dans le repoussage, formage, estampage, fabrication...

Campanile

Reproduction du campanile du Château Beauregard - 94 Villeneuve St Georges, en zinc, présenté au concours "un des Meilleurs Ouvriers de France". Nous fabriquons des ornements destinés à être posés sur...

