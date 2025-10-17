ConnexionS'abonner
SONY FRANCE

20 RUE MOREL
92110 CLICHY
France
NSR-100

Réalité :-Fréquence d’images élevée-Disques durs haute capacitéIntelligence :-Détection intelligence des mouvements-Commande à distanceSimplicité d’utilisation :-Format de compression JPEG, MPEG-4-Installation...

La caméra SNC-RX550P

La caméra réseau mobile 360 degrés assure un système de surveillance efficace à tout moment, partout..Réalité :-Fréquence d’images et sensibilité élevées-Images de haute qualité avec intégration d’image...

SNC-CS11P

Passez de la CCTV à la vidéosurveillance en réseauLa caméra compacte et légère avec les solutions de contrôle vidéo sur réseau de haute qualité et économique vous séduiront par ces principales caractéristiques...

