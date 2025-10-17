ConnexionS'abonner
SYbois

ZI La Faye
79301 Bressuire Cedex
France
Depuis 2009, SYbois est le Premier Fabricant d’Enveloppe constructive en Ossature Bois.

SYbois est ainsi la Seule Offre Industrielle Globale de système constructif en Ossature Bois du marché. La Technologie Ossature Bois SYbois est brevetée et sous Avis Technique du CSTB N°20/15-343_V1.

L’Usine SYbois est tournée vers l’humain, elle offre une ergonomie pensée pour accompagner et servir ceux qui y travaillent. La Sécurité, le confort et l’efficacité sont nos maîtres mots et sont le gage de la satisfaction de nos clients. Le Bureau d’Etudes SYbois transfert directement les données de construction composées en BIM vers les machines de l’Atelier de découpe et d’assemblage SYbois. 

Notre Bureau d’Études SYbois totalement connecté, travaille dans un environnement BIM (Building Information Modeling). Parmi les logiciels que nous utilisons vous pouvez retrouver : Dietrich’s, Autocad, MD Bat, et bien d’autres…

L’Atelier SYbois est relié à notre Bureau d’Études et nos ordinateurs échangent en permanence des informations de la conception à la fabrication des Murs à Ossature Bois. Nos machines performantes sont au service de l’équipe qui n’a pas à subir la manipulation de charges lourdes, ni de positions dangereuses ou inconfortables.

Le savoir-faire de SYbois:

  • Murs ossature bois
  • Façades ossature bois
  • Incluant isolation, couverture, plancher, caisson et menuiserie 

