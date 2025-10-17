Pour obtenir une information de la part de la marque « TELLURICA », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

TELLURICA prend la succession de la société GECO crée en 1978. Celle-ci fabriquait et développait le procédé MUR-TRONIC depuis plus de 30 ans.

Plus de 10 000 bâtiments ont été asséchés à l’aide de ce procédé fonctionnant de manière autonome, naturelle et écologique.

En 2008, la société GECO a mis au point une variante de ce procédé : l’AQUARAID, alimenté électriquement permettant ainsi d’être plus rapidement efficace, notamment sur les murs contre terre.



C’est dans la continuité de la société GECO, reconnue pour son sérieux et son savoir-faire, que ces deux procédés sont désormais fabriqués par TELLURICA dont l’équipe a été le partenaire privilégié de la société GECO pendant plus de 25 ans.



Le savoir-faire de Tellurica :