TGO
91460 MARCOUSSIS
France
Barrières Levantes
Barrière levante de parking, toute une gamme de 2 à 12 ml de longueur utile pour fonctionnement industriel intensif. Option Feux – Rideau de Lisse haut et bas, Lyre électromagnétique etc…
OBSTACLE ESCAMOTABLE ULMABLOC
Les obstacles Ulmabloc inox sont prévus pour empêcher l’intrusion en force des véhicules sur les sites sensibles ( Logistique, Militaires, Parcs d’Affaires…)
Portails Autoportants Ulmalu®
TGO propose une gamme de portails autoportants industriels conformes aux normes destinés à un usage intensif pour des largeurs jusqu’à 10 m. Les portails Ulmalu®, réalisés en alliage d’aluminium sont valorisants...
Portail Autoportant Ulmalu® 1000 V8
Le Portail Ulmalu® 1000 V8 est un portail autoportant industriel aluminium de grande longueur manoeuvrant à 30cm par seconde. Principalement destiné aux accès de sites industriels.
Portail Autoportant Ulmalu® 800 Fast
Le Portail Ultrarapide Ulmalu® 800 Fast est un portail autoportant industriel aluminium manoeuvrant à 1 m par seconde. Principalement destiné à la sécurisation de sites sensibles.
Portiques Fixes - Gabarit
Les portiques fixes de sélectionner le gabarit des véhicules (camions, caravanes…) et d’empêcher leur accès aux parkings, supermarchés, parcs d’affaires, stades…
Portiques motorisé Ulmapark
Les portiques motorisés Ulmapark permettent de sélectionner le gabarit des véhicules (camions, caravanes…) et contrôler leur accès aux parkings, supermarchés, parcs d’affaires, stades…
Portiques manuels Ulmapark
Les portiques manuels Ulmapark permettent de sélectionner le gabarit des véhicules (camions, caravanes…) et contrôler leur accès aux parkings, supermarchés, parcs d’affaires, stades…
Potelets Totems Ulmalu® P800
Potelets - poteaux - totems - supports d’accessoires et de lecteurs de contrôle d’accès.(Interphones lecteurs de proximité etc..) 4 Modèles – 4 Couleurs standards – 4 hauteurs standards.
Tourniquet / Tambour double Ulmalu® TEM 120D
Le tourniquet Ulmalu® TEM 120D est un tambour électromagnétique double bidirectionnel pour sites sensibles. Construit en aluminium avec Bras inox et toiture de série.