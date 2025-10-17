THERMACOTE - Batiweb

THERMACOTE
THERMACOTE va supprimer la majeure partie de l’humidité résiduelle du mur tout en vous fournissant une isolation thermique efficace.
Il renforce également l’étanchéité à l’air du bâtiment, qui est une clé essentielle de la performance thermique.
THERMACOTE peut être utilisé sur tous types de supports : murs, toitures, dans le bâtiment et aussi dans l’industrielle.
Il est également très léger (600g/L) n’affectant pas la capacité portante du support.
De par sa concentration à 80% de céramique, THERMACOTE est appliqué au pistolet Airless exclusivement par des professionnels agréés pour garantir une application parfaite.
THERMACOTE a été créé aux Etats Unis en 1985. Située près d’Atlanta la maison mère de THERMACOTE développe et produit une solution durable d’économie d’énergie et de protection thermique pour l’industrie et les bâtiments.
Notre objectif est d’élargir notre réseau de revendeurs et applicateurs certifiés. Nous prévoyons également de développer continuellement des produits respectueux de l’environnement qui permettront de répondre aux besoins spécifiques des différents domaines où les économies d’énergies sont indispensables.
Le savoir-faire de THERMACOTE:
- Isolation intérieur et extérieur
- Supprime l’humidité résiduelle du mur
- Etanchéité à l’air du bâtiment
- Murs et toitures
