ThermaCote, isolant thermique mince

Utilisée dans l'industrie comme dans le bâtiment, le revêtement technique Thermacote n'absorbe pas la chaleur, mais la réfléchit. Composée à 80 % de paillettes de céramique, il possède un haut pouvoir réfléchissant et résistant à la chaleur. Appliqué sur les murs et la toiture, il forme une véritable barrière thermique.

Renforcer l’isolation globale de la maison

En été, le ThermaCote limite la pénétration de la chaleur dans les pièces de la maison. Nos relevés démontrent un gain moyen de 37 % entre la température extérieure et intérieure d'une paroi opaque. De quoi gagner quelques degrés pour conserver la fraîcheur de la maison tout en limitant l'usage de la climatisation. En hiver, ce revêtement minimise les déperditions thermiques en réfléchissant la chaleur produite par le chauffage tout en empêchant tout pont thermique. Une double action qui permet d'économiser jusqu’à 40 % d'énergie par an.

Été comme hiver, le pouvoir réfléchissant de la peinture Thermacote permet de conserver la fraîcheur ou la chaleur à l'intérieur de la maison. À la clé des économies d'énergie.

Une humidité contrôlée pour un air intérieur sain

Matériau dit « perspirant », le ThermaCote protège également le bâti de l'humidité extérieur (infiltration en façade, remontée capillaire...) tout en laissant s'échapper celle en provenance de l'intérieur. Il participe activement à l'assainissement des murs en supprimant la plus grande partie de l'humidité résiduelle. Par ailleurs, en régulant l'humidité, le ThermaCote évite l'apparition de moisissures dues à la condensation. Il participe de fait, à l'amélioration de la qualité de l’air intérieur. Enfin, en formant une double peau, il renforce l'étanchéité à l'air de la maison ; indispensable pour une isolation optimale de la maison.

Une application extérieure et intérieure

Disponible en 54 teintes, ce revêtement acrylique en phase aqueuse, s'applique sans primaire d'accrochage sur tout type de matériaux (béton, brique, pierre, ardoise, terre-cuite...). L'application s'effectue uniquement au pistolet (procédé airless) et par un professionnel agréé. Ce qui permet au garantir le procédé 10 ans en extérieur. Toutefois, affichant un taux de composés organiques volatils (COV) de 1,186 g/l ou de 5,3 g/l une fois teintée (la réglementation européenne étant de 30 g/l max), cette peinture s'utilise également en intérieur (murs, plafond). Dans ce cas, la garantie du produit est à vie.

La large palette de couleur du Thermacote permet de rénover et de protéger les anciennes façades et toitures selon les envies de chacun, et dans le respect du code de l'urbanisme de la commune (PLU, PLUi).

Une peinture réfléchissante et isolante

Pour qu'un produit soit reconnu comme isolant, il faut que sa résistance thermique (R) et sa conductivité thermique (λ) soit certifiées. Dans le cas du ThermaCote, sa très faible épaisseur (0,5 mm) rend la formule utilisée pour les isolants classiques (Résistance = épaisseur/conductivité) inapplicable. C'est pourquoi, Thermacote a été testé et certifié en condition réelle d'utilisation par des organismes reconnus (Cresteb, ECRC). Résultat, le ThermaCote affiche un lambda (λ) de 0,0345 W/mK et une résistance thermique de 1,87 m2/KW. De quoi satisfaire aux critères des normes européennes EN12667:2002 (λ) et EU ISO-9869 (R).



Afin de garantir un résultat optimum, ThermaCote est exclusivement appliqué par des professionnels.

