V155VMA : circulateur sanitaire à mise en route sur demande

Le circulateur V155VMA est destiné au bouclage sanitaire. Mise au point par VORTEX, cette pompe de circulation d'eau potable est unique grâce à son principe de moteur à billes et sa technologie de pointe BlueOn qui présente de nombreux atouts :

Économique : très faible consommation d'énergie avec des performances de pompage élevées.

Silencieux : fonctionne presque sans aucun bruit.

Compact : conception idéale pour les espaces restreints.

Universel : les moteurs BlueOn conviennent à tous les boitiers de pompes courants.

Protection contre la marche à sec.

Vitesse réglable en un seul geste.

Le circulateur V155VMA avec vannes et clapet intégrés fonctionne à la demande, lorsque l'interrupteur fourni est activé. L'activation et le débit de la circulation sont indiqués dans le cadre lumineux de l'interrupteur. Il est possible d'associer jusqu'à 15 interrupteurs pour démarrer la circulation dans n'importe quelle pièce de la maison et obtenir de l'eau chaude sanitaire rapidement.