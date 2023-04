Soupape antigel 4 saisons iStop®

L'iStop® est une soupape antigel adaptée aux installations pompe à chaleur de chauffage et rafraîchissement. Elle a été récompensée par le prix Design Plus Powered by ISH à l'occasion du salon ISH Frankfurt décernant ce prix aux produits alliant technologie et design.

Elle s'installe à l'extérieur, sur le retour de la pompe à chaleur où les températures atteintes sont les plus basses, en position verticale avec le conduit d'évacuation tourné vers le bas.

Lorsque le fluide du circuit atteint une température de 3°C, la soupape antigel évacue le fluide pour éviter la formation de glace et protéger la pompe à chaleur et ses accessoires.

Grâce à son capteur d'air, elle ne vidange le circuit qu'en cas de nécessité :