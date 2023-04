X-Cross : groupe de sécurité multi-positions

Le X-Cross est un groupe de sécurité multi-positions pour chauffe-eau agréé NF antipollution. Il protège les chauffe-eau à accumulation des surpressions.

Son montage est adapté à la fois à une tuyauterie verticale ou horizontale du chauffe-eau.

Son siège en PPSU (polyphénylsulfone) est un polymère à très haute performance résistant aux eaux chlorées, aux dépôts incrustants de calcaire et aux agressions chimiques. De plus, le PPSU résiste aux hautes températures et à la vapeur.

Il est équipé d'un clapet anti-retour, d'une vanne d'isolement et d'une soupape tarée à 7 bar conforme à la norme française EN 1487.

Labels & Certifications (détail) :